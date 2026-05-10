Метро на Троещину: когда построят станцию "Подольская"

Вагон столичного метрополитена. Фото: Новини.LIVE

В 2004 году городские власти приняли решение строить Подольско-Выгуровскую ветку — четвертую, желтую линии киевского метрополитена. Однако проект до сих пор остается на бумаге из-за сложной экономической ситуации и войны.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на каком этапе планы по строительству желтой линии метро и, в частности, станции "Подольская", появление которой бы упростило жизнь тысячам киевлян.

Когда ждать появление станции "Подольская"

Предполагается, что "Подольская" будет расположена на Подоле между станциями "Глубочицкая" и "Судостроительная".

Станция должна быть мелкого заложения, колонной. Ее стены и платформу должны построить из природного камня. Стены украсят цветным мрамором, пол платформы будет украшен шлифованным гранитом.

"Подольская" будет иметь два вестибюля. Восточный будет соединен с платформой лифтом и тремя лентами эскалаторов. С западной стороны эскалаторы будут соединять станцию с подземными переходами, которые будут вести к пересадке на станцию "Тараса Шевченко" Оболонско-Теремковской линии.

Читайте также:

Проект станции "Подольская". Фото: archunion.format.com.ua/

В соответствии с Программой технического развития Киевского метрополитена на 2026 год, утвержденной распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 30 марта 2026 года № 56, завершение строительства и запуск участка Подольско-Выгуровской линии запланировано до 2033 года.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, какая станция метро в Киеве была переименована за ночь до ее открытия. Мастера должны были срочно менять таблички. На приглашениях вынужденно вручную зарисовывали название "Щербаковская".

Также Новини.LIVE писали о единственной станции метро в Киеве, которая имеет три этажа. Станция расположена на Святошинско-Броварской линии и относится к группе самых загруженных в киевском метрополитене. Кроме того, ее оформление содержит наибольшее количество декоративных элементов среди наземных станций столицы.

Ваша пробная версия Premium закончилась