Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Станция метро "Подольская": когда построят желтую ветку в Киеве

Станция метро "Подольская": когда построят желтую ветку в Киеве

Ua ru
Дата публикации 10 мая 2026 07:32
Метро на Троещину: когда построят станцию "Подольская"
Вагон столичного метрополитена. Фото: Новини.LIVE

В 2004 году городские власти приняли решение строить Подольско-Выгуровскую ветку — четвертую, желтую линии киевского метрополитена. Однако проект до сих пор остается на бумаге из-за сложной экономической ситуации и войны.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на каком этапе планы по строительству желтой линии метро и, в частности, станции "Подольская", появление которой бы упростило жизнь тысячам киевлян.

Когда ждать появление станции "Подольская"

Предполагается, что "Подольская" будет расположена на Подоле между станциями "Глубочицкая" и "Судостроительная".

Станция должна быть мелкого заложения, колонной. Ее стены и платформу должны построить из природного камня. Стены украсят цветным мрамором, пол платформы будет украшен шлифованным гранитом.

"Подольская" будет иметь два вестибюля. Восточный будет соединен с платформой лифтом и тремя лентами эскалаторов. С западной стороны эскалаторы будут соединять станцию с подземными переходами, которые будут вести к пересадке на станцию "Тараса Шевченко" Оболонско-Теремковской линии.

Читайте также:
- фото 1
Проект станции "Подольская". Фото: archunion.format.com.ua/

В соответствии с Программой технического развития Киевского метрополитена на 2026 год, утвержденной распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 30 марта 2026 года № 56, завершение строительства и запуск участка Подольско-Выгуровской линии запланировано до 2033 года.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, какая станция метро в Киеве была переименована за ночь до ее открытия. Мастера должны были срочно менять таблички. На приглашениях вынужденно вручную зарисовывали название "Щербаковская".

Также Новини.LIVE писали о единственной станции метро в Киеве, которая имеет три этажа. Станция расположена на Святошинско-Броварской линии и относится к группе самых загруженных в киевском метрополитене. Кроме того, ее оформление содержит наибольшее количество декоративных элементов среди наземных станций столицы.

Киев метро вагон
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации