Подорожание проезда в Киеве: проездной в столице может войти в ТОП-5 самых дорогих в ЕС

Уже с 15 июля проезд в общественном транспорте Киева может подорожать почти в четыре раза. Пока ожидается окончательное решение городских властей относительно новых тарифов, активисты сравнили потенциальную стоимость проездного в Киеве с ценами в других европейских столицах.

Проездной в Киеве станет одним из самых дорогих в Европе

После установления новых тарифов безлимитный проездной на месяц будет стоить 4875 грн (примерно 95 евро).

Активисты подчеркнули, что даже действующий проездной очень не выгодный для киевлян проездной за 1300 грн стоит дороже Праги, Будапешта и на уровне Варшавы и Братиславы. Из-за стоимости им пользуется мало пассажиров.

Там добавили, что в большинстве европейских городов жителей стимулируют пользоваться дешевым и качественным муниципальным транспортом вводя дешевые месячные, квартальные и годовые проездные.

В частности, в Праге стоимость дня безлимитных поездок составляет 22 грн/день, Атенах — 47, Вене — 66, Стокгольме — 145. Зато с новой ценой проездного в 4875 грн поездки обойдутся киевлянам дороже, чем жителям этих европейских городов.

"Месячный проездной на коммунальный наземный транспорт Киева и метрополитен после изменения тарифов займет 4-ю строчку среди проездных в столицах Европы. Дороже только в Лондоне, Амстердаме и Стокгольме", — говорится в сообщении.

Активисты подчеркнули, что столичная власть новой ценой снова делает безлимитный проездной непривлекательным для киевлян. В частности, в случае изменения стоимости проездного до 4875 (при тарифе 30), чтобы окупить его стоимость, нужно осуществить аж 8 поездок в день. Таким образом он может стать выгодным разве что активным курьерам.

