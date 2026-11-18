Cтанція метро "Арс-е-Метьє" у Парижі. Фото: sortiraparis.com

Станції метрополітенів у Європі не просто місце, звідки у справах вирушають тисячі пасажирів. Деякі з них є справжніми витворами мистецтва. Зокрема, у Франції є станція, яка нібито захована всередині підводного човна.

Про це пише Euronews, передає Новини.LIVE.

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Чим унікальна станція "Арс-е-Метьє" у Парижі

Плитка на стінах численних станцій паризького метро завжди випромінюватиме романтику та ностальгію.

Станція "Арс-е-Метьє" у Парижі розташована на перетині вулиць Бобур (Rue Beaubourg), Реомур (Rue Réaumur) та Турбіго (Rue Turbigo). Вона була відкрита 19 жовтня 1904 року як частина першої ділянки лінії 3, яка тоді курсувала між станціями "Пер-Лашез" і "Вільє".

Свою назву станція отримала на честь розташованої поблизу Національної консерваторії мистецтв і ремесел, до якої входить Музей мистецтв і ремесел.

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У 1994 році змінив стиль станції бельгійський художник-коміксист Франсуа Шуїтеном. Тематика приурочена до 200-річчя консерваторії і виконана у стилі "стімпанк", що нагадує науково-фантастичні твори Жюля Верна.

Станція "Арс-е-Метьє" справила значний вплив на популярну культуру, з’явившись у таких відомих фільмах, як "Амелі". Cтіни станції "Арс-е-Метьє" облицьовані міддю, і здається, що підземка захована всередині величезного підводного човна.

Завдяки своїм культовим входам у стилі ар-нуво, плитковим табличкам із назвами та рамам для афіш станції паризького метро станція стала справжньою атракцією.

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