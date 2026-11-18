Станция метро "Арс-э-Метье" в Париже. Фото: sortiraparis.com

Станции метро в Европе — это не просто место, откуда по делам отправляются тысячи пассажиров. Некоторые из них являются настоящими произведениями искусства. В частности, во Франции есть станция, которая, как будто, спрятана внутри подводной лодки.

Об этом пишет Euronews, передает Новини.LIVE.

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Чем уникальна станция "Арс-э-Метье" в Париже

Плитка на стенах многочисленных станций парижского метро всегда будет излучать романтику и ностальгию.

Станция "Арс-э-Метье" в Париже расположена на пересечении улиц Бобур (Rue Beaubourg), Реомюр (Rue Réaumur) и Турбиго (Rue Turbigo). Она была открыта 19 октября 1904 года как часть первого участка линии 3, которая тогда курсировала между станциями "Пер-Лашез" и "Вильер".

Своё название станция получила в честь расположенной поблизости Национальной консерватории искусств и ремесел, в состав которой входит Музей искусств и ремесел.

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В 1994 году стиль станции изменил бельгийский художник-комиксист Франсуа Шуйтен. Тематика приурочена к 200-летию консерватории и выполнена в стиле «стимпанк», напоминающем научно-фантастические произведения Жюля Верна.

Станция "Арс-э-Метье" оказала значительное влияние на популярную культуру, появившись в таких известных фильмах, как "Амели". Стены станции "Арс-э-Метье" облицованы медью, и создается впечатление, что метро спрятано внутри огромной подводной лодки.

Благодаря своим культовым входам в стиле ар-нуво, плиточным табличкам с названиями и рамам для афиш станции парижского метро станция стала настоящей достопримечательностью.

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