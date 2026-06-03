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Головна Транспорт Спека в потязі: чи поверне УЗ кошти, якщо не працює кондиціонер

Спека в потязі: чи поверне УЗ кошти, якщо не працює кондиціонер

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 17:23
Подорож з УЗ влітку: чи відшкодують квиток, якщо не працює кондиціонер
Спека в потязі УЗ. Фото: Укрзалізниця, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В Україну прийшло справжнє літо і попри дощі та прохолоду, незабаром на вулиці стане доволі спекотно. Висока температура повітря негативно впливає на здоров'я людини. Деякі поїзди Укрзалізниці оснащені кондиціонерами та вентиляцією, проте системи далеко не завжди ідеально працюють.

Про те, чи мають пасажири на компенсацію в такому випадку, розповів Департамент інформаційної політики та стратегічних комунікацій за дорученням АТ "Укрзалізниця" за запитом "Телеграфу", передає Новини.LIVE.

Кондиціонери в потягах УЗ

В Укрзалізниці повідомили, що нині кондиціонерами облаштовано 100 швидкісних потягів (933 спальних вагони), це приблизно 71% від усього рухомого складу.

Вагони з кондиціонування відображаються в додатку та на сайті сніжинкою. Перевізник оснащує вагони акумуляторами, які здатні заживлювати кондиціонери близько трьох годин під час зупинки. Така система дозволяє охолодити вагони ще до посадки пасажирів. Перевізник повідомив, що нині модернізовано 59 вагонів.

Проте в Укрзалізниці попередили, що Росія пошкодила та повністю знищила сотні вагонів, а попит нині на залізничні перевезення і компанія не може перевозити пасажирів виключно новими чи модернізованими вагонами.

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В УЗ відповіли, що кондиціонери не є платною опцією для пасажирів і не входить до вартості квитка. Саме тому, якщо вентиляція чи система кондиціонування зламається — жодної компенсації для пасажирів в цьому випадку не передбачено.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи планує Укрзалізниця найближчим часом підвищувати ціни на поїздки. В компанії пояснили, що такий крок не вирішить проблему дефіциту місць. Річ у тім, що піковий період попит все одно значно перевищує кількість доступних вагонів.

Також Новини.LIVE писали, чому українцям недоступні деякі вагони УЗ на міжнародні напрямки. Зокрема, не можна придбати місця у вагонах 2,6,8   потягу 009К Київ-Будапешт. Перевізник назвав причину.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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