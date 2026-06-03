Путешествие с УЗ летом: возместят ли билет, если не работает кондиционер

Жара в поезде УЗ. Фото: Укрзализныця, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Украину пришло настоящее лето и несмотря на дожди и прохладу, вскоре на улице станет довольно жарко. Высокая температура воздуха негативно влияет на здоровье человека. Некоторые поезда Укрзализныци оснащены кондиционерами и вентиляцией, однако системы далеко не всегда идеально работают.

О том, имеют ли пассажиры на компенсацию в таком случае, рассказал Департамент информационной политики и стратегических коммуникаций по поручению АО "Укрзализныця" по запросу "Телеграфа", передает Новини.LIVE.

Кондиционеры в поездах УЗ

В Укрзализныце сообщили, что сейчас кондиционерами обустроены 100 скоростных поездов (933 спальных вагона), это примерно 71% от всего подвижного состава.

Вагоны с кондиционированием отображаются в приложении и на сайте снежинкой. Перевозчик оснащает вагоны аккумуляторами, которые способны запитывать кондиционеры около трех часов во время остановки. Такая система позволяет охладить вагоны еще до посадки пассажиров. Перевозчик сообщил, что сейчас модернизировано 59 вагонов.

Однако в Укрзализныце предупредили, что Россия повредила и полностью уничтожила сотни вагонов, а спрос сейчас на железнодорожные перевозки и компания не может перевозить пассажиров исключительно новыми или модернизированными вагонами.

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В УЗ ответили, что кондиционеры не является платной опцией для пассажиров и не входит в стоимость билета. Именно поэтому, если вентиляция или система кондиционирования сломается — никакой компенсации для пассажиров в этом случае не предусмотрено.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, планирует ли Укрзализныця в ближайшее время повышать цены на поездки. В компании объяснили, что такой шаг не решит проблему дефицита мест. Дело в том, что в пиковый период спрос все равно значительно превышает количество доступных вагонов.

Также Новини.LIVE писали, почему украинцам недоступны некоторые вагоны УЗ на международные направления. В частности, нельзя приобрести места в вагонах 2,6,8 поезда 009К Киев-Будапешт. Перевозчик назвал причину.