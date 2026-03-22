Skytrax назвала лучшие аэропорты мира 2026 года: лидеры

Пассажиры в аэропорту ждут свой рейс. Фото: Новини.LIVE, Элина Ляхова

Согласитесь, что удобный и с понятной навигацией аэропорт изрядно влияет на качество отдыха. Опубликованы результаты премии "Skytrax World Airport Awards", где первое место снова заняла Азия.

Лучшие аэропорты мира

Аэропорт Чанги в Сингапуре был признан "Аэропортом года 2026". Он заслуженно получил эту награду уже в 14-й раз.

В пятерку фаворитов также вошли:

международный аэропорт Инчхон (Южная Корея);

международный аэропорт Токио (Япония);

международный аэропорт Гонконга (Китай); международный аэропорт Нарита (Япония).

Лучшие аэропорты Европы

Самое высокое место среди европейских аэропортов занял французский Шарль де Голль в Париже.

В рейтинг также попали:

аэропорт Рим (Италия) занял седьмое место;

аэропорт Стамбула (Турция) занял восьмое;

аэропорт Мюнхена (Германия) — девятое.

В топ-20 аэропортов Европы также вошли:

аэропорт Хельсинки (Финляндия) — 11-е место;

международный аэропорт Вены (Австрия) — 15-е место;

аэропорт Лондон (Британия) — 16-е место.

Чем уникален аэропорт Чанги в Сингапуре

Аэропорт известен своим стильным интерьером, крытыми садами и аттракционами, которые превращают долгие пересадки в приятные эмоции. В Чанги построили самый высокий в мире крытый водопад, сады бабочек и художественными пространствами.

В аэропорту широкий выбор заведений питания и магазинов — от местной кухни до международных брендов. Здесь также есть все необходимое для комфортного релакса — транзитные отели, капсулы для сна и зоны отдыха.

