Skytrax назвала лучшие аэропорты мира 2026 года: лидеры

Skytrax назвала лучшие аэропорты мира 2026 года: лидеры

Дата публикации 22 марта 2026 13:17
Пассажиры в аэропорту ждут свой рейс. Фото: Новини.LIVE, Элина Ляхова

Согласитесь, что удобный и с понятной навигацией аэропорт изрядно влияет на качество отдыха. Опубликованы результаты премии "Skytrax World Airport Awards", где первое место снова заняла Азия.

О тарифах компании сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

Лучшие аэропорты мира

Аэропорт Чанги в Сингапуре был признан "Аэропортом года 2026". Он заслуженно получил эту награду уже в 14-й раз.

В пятерку фаворитов также вошли:

  • международный аэропорт Инчхон (Южная Корея);
  • международный аэропорт Токио (Япония);
  • международный аэропорт Гонконга (Китай); международный аэропорт Нарита (Япония).

Лучшие аэропорты Европы

Самое высокое место среди европейских аэропортов занял французский Шарль де Голль в Париже.

В рейтинг также попали:

  • аэропорт Рим (Италия) занял седьмое место;
  • аэропорт Стамбула (Турция) занял восьмое;
  • аэропорт Мюнхена (Германия) — девятое.

В топ-20 аэропортов Европы также вошли:

  • аэропорт Хельсинки (Финляндия) — 11-е место;
  • международный аэропорт Вены (Австрия) — 15-е место;
  • аэропорт Лондон (Британия) — 16-е место.

Чем уникален аэропорт Чанги в Сингапуре

Аэропорт известен своим стильным интерьером, крытыми садами и аттракционами, которые превращают долгие пересадки в приятные эмоции. В Чанги построили самый высокий в мире крытый водопад, сады бабочек и художественными пространствами.

В аэропорту широкий выбор заведений питания и магазинов — от местной кухни до международных брендов. Здесь также есть все необходимое для комфортного релакса — транзитные отели, капсулы для сна и зоны отдыха.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ранее мы рассказывали, в Украине началась подготовка к восстановлению работы аэропортов. Министерство развития громад и территорий Украины уже создало специальную рабочую группу, которая будет работать над восстановлением гражданских полетов над украинским небом.

Также мы писали, какой аэропорт мира считают одним из самых опасных в Европе. Дело в том, что самолеты садятся между скалистыми стенами и даже незначительное отклонение от заданной траектории сразу уменьшает расстояние до гор до минимально допустимого предела.

аэропорты путешествие рейтинг
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
