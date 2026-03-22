Skytrax назвала лучшие аэропорты мира 2026 года: лидеры
Согласитесь, что удобный и с понятной навигацией аэропорт изрядно влияет на качество отдыха. Опубликованы результаты премии "Skytrax World Airport Awards", где первое место снова заняла Азия.
Лучшие аэропорты мира
Аэропорт Чанги в Сингапуре был признан "Аэропортом года 2026". Он заслуженно получил эту награду уже в 14-й раз.
В пятерку фаворитов также вошли:
- международный аэропорт Инчхон (Южная Корея);
- международный аэропорт Токио (Япония);
- международный аэропорт Гонконга (Китай); международный аэропорт Нарита (Япония).
Лучшие аэропорты Европы
Самое высокое место среди европейских аэропортов занял французский Шарль де Голль в Париже.
В рейтинг также попали:
- аэропорт Рим (Италия) занял седьмое место;
- аэропорт Стамбула (Турция) занял восьмое;
- аэропорт Мюнхена (Германия) — девятое.
В топ-20 аэропортов Европы также вошли:
- аэропорт Хельсинки (Финляндия) — 11-е место;
- международный аэропорт Вены (Австрия) — 15-е место;
- аэропорт Лондон (Британия) — 16-е место.
Чем уникален аэропорт Чанги в Сингапуре
Аэропорт известен своим стильным интерьером, крытыми садами и аттракционами, которые превращают долгие пересадки в приятные эмоции. В Чанги построили самый высокий в мире крытый водопад, сады бабочек и художественными пространствами.
В аэропорту широкий выбор заведений питания и магазинов — от местной кухни до международных брендов. Здесь также есть все необходимое для комфортного релакса — транзитные отели, капсулы для сна и зоны отдыха.
