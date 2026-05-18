Польща модернізує 75 км залізничних колій: коли планується відкриття

Нова залізниця та тунелі у Польщі.

Влада Польщі оголосила тендер на будівництво шести залізничних тунелів. У рамках проєкту "Подленже–Пєкелько", передбачена модернізація 75 км залізничних колій на півдні країни та розбудова нових ліній.

Нова залізнична ділянка з тунелями в Польщі

Тендер охоплює будівництво нової залізничної лінії між Касіною-Велькою та Щиржицем, а також сполучення Порамбка–Строжа.

Буде побудовано 13 км залізничної колії в складній гірській місцевості. Новий маршрут буде починатися в районі Подленже поблизу Кракова. Він буде з'єднаний з модернізованою лінією 104.

На ділянках "Форнале — Щиржиць" та "Порамбка — Строжа" буде зведено шість залізничних тунелів загальною довжиною понад 3,6 км, а також нові віадуки та мости. Деякі споруди дозволять поїздам рухатися на висоті до 35 метрів над рівнем землі.

Поляки також планують збудувати нову станцію "Касіна-Велька-Північна". Її обладнають платформами, ліфтами та підземними переходами, користування якими буде доступне для людей з обмеженою мобільністю.

На будівництво залізниці та тунелів планують приблизно 1,9 млрд злотих (448,5 млн євро). Усі роботи мають завершити орієнтовно за 38 місяців (близько трьох років).

Запланована ділянка має ключове значення для залізничного коридору країни. Завдяки сполученню Порамбка–Строжа потяги зможуть швидше курсувати між Закопаним та Новим Сончем, час у дорозі буде скорочено до 90 хвилин.

