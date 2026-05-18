Польша модернизирует 75 км железнодорожных путей: когда планируется открытие

Новая железная дорога и тоннели в Польше. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Власти Польши объявили тендер на строительство шести железнодорожных тоннелей. В рамках проекта "Подленже-Пекелько", предусмотрена модернизация 75 км железнодорожных путей на юге страны и развитие новых линий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.

Новый железнодорожный участок с тоннелями в Польше

Тендер охватывает строительство новой железнодорожной линии между Касиной-Велькой и Щиржицем, а также сообщение Порамбка-Строжа.

Будет построено 13 км железнодорожного пути в сложной горной местности. Новый маршрут будет начинаться в районе Подленже вблизи Кракова. Он будет соединен с модернизированной линией 104.

На участках "Форнале — Щиржиц" и "Порамбка — Строжа" будет возведено шесть железнодорожных тоннелей общей длиной более 3,6 км, а также новые виадуки и мосты. Некоторые сооружения позволят поездам двигаться на высоте до 35 метров над уровнем земли.

Читайте также:

Поляки также планируют построить новую станцию "Касина-Велька-Северная". Ее оборудуют платформами, лифтами и подземными переходами, пользование которыми будет доступно для людей с ограниченной мобильностью.

На строительство железной дороги и тоннелей планируют примерно 1,9 млрд злотых (448,5 млн евро). Все работы должны завершить ориентировочно за 38 месяцев (около трех лет).

Запланированный участок имеет ключевое значение для железнодорожного коридора страны. Благодаря соединению Порамбка-Строжа поезда смогут быстрее курсировать между Закопане и Новым Сончем, время в пути будет сокращено до 90 минут.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Молдове начали обновление всей железнодорожной системы. В ближайшее время там будет построена новая линия европейской скоростной колеи. Речь о направлении Унгены-Кишинев, где хотят запустить поезда со скоростью до 140 км/ч.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в ЕС планируют упростить путешествия поездами. Благодаря изменениям, пассажиры смогут бронировать билеты разных железнодорожных операторов в рамках одной транзакции. Кроме того, перевозчики должны будут выставлять свои билеты на продажу в Интернете минимум за пять месяцев до отправления.