Скасування польотів AirBaltic з Таллінна: які напрями зазнають скорочень

Літак. Фото: Новини.LIVE

Латвійський національний авіаперевізник AirBaltic оприлюднив розклад польотів з Таллінна на літній сезон з кінця березня до кінця жовтня 2027 року. Згідно з оновленим графіком, авіакомпанія суттєво скорочує свою присутність в столиці Естонії — із 24 прямих маршрутів, які функціонували раніше, залишиться лише 13.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про причини скорочення та які рейси зазнають масових скасувань.

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Які напрямки потрапили під скорочення

У рамках перегляду бізнес-плану та орієнтації на найбільш прибуткові ринки, у літньому сезоні 2027 року AirBaltic повністю припинить виконання прямих рейсів з Таллінна за 11 популярними напрямами.

Це рейси до:

Афіни. Гамбург. Копенгаген. Осло. Тирана. Біллунн. Бургас. Мальта. Пальма-де-Майорка. Родос. Спліт.

Завдяки оптимізації у розкладі з Таллінна залишаться лише ключові хаби та найзатребуваніші напрямки: Амстердам, Барселона, Берлін, Відень, Вільнюс, Іракліон, Лондон, Малага, Мюнхен, Ніцца, Париж, а також регулярні рейси до Риги.

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Переорієнтація на ризький ринок

У компанії пояснюють скорочення мережі адаптацією до реального попиту та оптимізацією витрат. Замість прямих перельотів естонським пасажирам пропонують використовувати оновлену систему пересадочних рейсів через Ригу.

Для забезпечення комфортного транзиту AirBaltic збільшить частоту рейсів між Таллінном та латвійською столицею до п'яти разів на день. Це має компенсувати скасовані прямі вильоти та надати пасажирам доступ до 57 напрямків, які ризький аеропорт обслуговуватиме у 2027 році.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як полетіти одним з найпопулярніших лоукостерів Європи безкоштовно. Туристи мають можливість заощадити, назбиравши кешбеком собі на квитки на літак. Щоб отримати кешбек, необхідно у своєму профілі Wizz Air знайти Account Number та зберегти його.

Також Новини.LIVE повідомляли, за що можуть оштрафувати пасажирів у літаку. Угорська авіакомпанія Wizz Air пропонує туристам доступні ціни на квитки і ні для кого не секрет, що лоукостер заробляє за рахунок суворої політики щодо перевезення ручної поклажі. Звичайна подушка для подорожей — цей зручний і компактний аксесуар, може стати причиною вашого штрафу.