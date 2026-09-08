Отмена рейсов AirBaltic из Таллинна: какие направления подвергнутся сокращениям

Самолет. Фото: Новини.LIVE

Латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic обнародовал расписание рейсов из Таллинна на летний сезон с конца марта по конец октября 2027 года. Согласно обновленному графику, авиакомпания существенно сокращает своё присутствие в столице Эстонии — из 24 прямых маршрутов, которые функционировали ранее, останется лишь 13.

Сайт Новини.LIVE выяснял причины сокращения и какие рейсы подвергнутся массовым отменам.

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Какие направления попали под сокращение

В рамках пересмотра бизнес-плана и ориентации на наиболее прибыльные рынки в летнем сезоне 2027 года AirBaltic полностью прекратит выполнение прямых рейсов из Таллинна по 11 популярным направлениям.

Это рейсы в:

Афины. Гамбург. Копенгаген. Осло. Тираны. Биллунн. Бургас. Мальта. Пальма-де-Майорка. Родос. Сплит.

Благодаря оптимизации расписания из Таллинна останутся только ключевые хабы и самые востребованные направления: Амстердам, Барселона, Берлин, Вена, Вильнюс, Ираклион, Лондон, Малага, Мюнхен, Ницца, Париж, а также регулярные рейсы в Ригу.

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Переориентация на рижский рынок

В компании объясняют сокращение сети адаптацией к реальному спросу и оптимизацией затрат. Вместо прямых перелетов эстонским пассажирам предлагают использовать обновленную систему стыковочных рейсов через Ригу.

Для обеспечения комфортного транзита AirBaltic увеличит частоту рейсов между Таллинном и латвийской столицей до пяти раз в день. Это должно компенсировать отмененные прямые рейсы и предоставить пассажирам доступ к 57 направлениям, которые рижский аэропорт будет обслуживать в 2027 году.

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