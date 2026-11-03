Станція Emaar Properties: коли буде побудовано та чим здивує пасажирів

Станція Emaar Properties в ОАЕ. Фото: Dubai Media Office

На Дубайському міжнародному форумі з управління проєктами (DIPMF) 2026, організованого Управлінням доріг і транспорту (RTA) була презентована вражаюча масштабна модель найвищої у світі станції метрополітену.

Про це пише Gulf News, передає Новини.LIVE.

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Найвища станція метро у світі

Зазначається, що станція Emaar Properties висотою аж 74 метри буде зведена вздовж майбутньої "Блакитної лінії" дубайського метро в районі Dubai Creek Harbour.

Ця ультрасучасна станція, що площа якої складатиме 11 000 кв. м. Вона розрахована на обслуговування до 160 000 пасажирів щодня, адже з’єднує основні райони міста.

Станція матиме просторі інтер’єри з оздобленням із вапняку, металевими панелями бронзового відтінку та гранітною підлогою.

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Скляні панелі забезпечать проникнення природного світла як на рівень вестибюля, так і на рівень платформ. Завдяки їм пасажирам буде світло та просторо в метро.

Також планується облаштувати зону з озелененими ділянками, деревами та ресторанами, інтегрованими в дизайн станції.

Станція Emaar Properties стане центральним транспортним вузлом, який з’єднає основні житлові та комерційні райони — "Дубай-Сілікон-Оазіс", "Академік-Сіті" та "Дубай-Інтернешнл-Сіті". Мешканцям також стане простіше дістатися із центра Дубая до Міжнародного аеропорту.

Нову станцію мають відкрити вже у 2029 році.

Раніше Новини.LIVE розповідали, в стінах київського метрополітену ховаються жителі та гості міста під час атак Росії. Громадяни мають право попросити у працівника метрополітену стілець, за необхідності також можна скористатися туалетом. На частині станцій облаштовані USB-роз’єми для заряджання мобільних пристроїв та інших гаджетів.

Також Новини.LIVE писали, де в Європі розташована станція метро із крихітними бульбашками повітря. Керамічну плитку, якою раніше була облицьована платформа, замінили на панелі зі сплавленого скла. Проєкт вимагав тісної співпраці з інженерами, експертами з безпеки та іншими фахівцями.