Станция Emaar Properties: когда она будет построена и чем удивит пассажиров

Станция Emaar Properties в ОАЭ. Фото: Dubai Media Office

На Дубайском международном форуме по управлению проектами (DIPMF) 2026, организованном Управлением дорог и транспорта (RTA), была представлена впечатляющая масштабная модель самой высокой в мире станции метро.

Об этом пишет Gulf News, передает Новини.LIVE.

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Самая высокая станция метро в мире

Отмечается, что станция Emaar Properties высотой целых 74 метра будет построена вдоль будущей "Голубой линии" дубайского метро в районе Dubai Creek Harbour.

Эта ультрасовременная станция, площадь которой составит 11 000 кв. м, рассчитана на обслуживание до 160 000 пассажиров ежедневно, ведь она соединяет основные районы города.

Станция будет иметь просторные интерьеры с отделкой из известняка, металлическими панелями бронзового оттенка и гранитным полом.

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Стеклянные панели обеспечат проникновение естественного света как на уровень вестибюля, так и на уровень платформ. Благодаря им пассажирам будет светло и просторно в метро.

Также планируется обустроить зону с озелененными участками, деревьями и ресторанами, интегрированными в дизайн станции.

Станция Emaar Properties станет центральным транспортным узлом, который соединит основные жилые и коммерческие районы — "Дубай-Силикон-Оазис", "Академик-Сити" и "Дубай-Интернэшнл-Сити". Жителям также станет проще добраться из центра Дубая до Международного аэропорта.

Новую станцию планируется открыть уже в 2029 году.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в стенах киевского метрополитена укрываются жители и гости города во время атак России. Граждане имеют право попросить у сотрудника метрополитена стул, при необходимости также можно воспользоваться туалетом. На части станций оборудованы USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств и других гаджетов.

Также Новини.LIVE писали о том, где в Европе находится станция метро с крошечными пузырьками воздуха. Керамическую плитку, которой ранее была облицована платформа, заменили на панели из сплавленного стекла. Проект требовал тесного сотрудничества с инженерами, экспертами по безопасности и другими специалистами.