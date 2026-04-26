КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Головна Транспорт Складні умови: яку станцію метро в Києві не могли відкрити понад 15 років

Дата публікації: 26 квітня 2026 07:32
Метро в Києві: яку станцію не могли добудувати протягом 15 років
Пасажири на станції метро. Фото: Новини.LIVE

Столична підземка щодня доставляє тисячі пасажирів. Метробудівникам непросто давалися роботи. Зокрема, на 15 років через складні геологічні умови було заморожено будівництво однієї зі станцій.

Про це розповів "ТиКиїв", передає Новини.LIVE.

Чим унікальна станція метро "Печерська" в Києві

"Печерська" — 39-та станція Київського метрополітену, розташована між станціями "Кловська" та "Звіринецька". Вона отримала назву на честь історичної місцевості Печерськ. 

Печерська будувалася одночасно з двома іншими станціями — "Дружби народів" та "Видубичі".

Проте у 1980-х роках роботи були заморожені.  Будівництво станції було нелегким — під час проходки відбулося кілька аварій. Роботи ускладнювали нестійкі глиняні породи. Через це довелося перекроювати план і відкласти будівництво на кілька років. "Печерська" була відкрита аж у 1997 році.

Назва станції зобов'язала архітекторів відобразити красу золотих бань Києво-Печерської лаври. Станція прикрашена золотистим склепінням з анодованого алюмінію, стіни з білого мармуру асоціюються зі стінами соборів, а вставки з пиляного граніту в пілонах — з бруківкою. 

@ty_kyiv

Продовжуємо подорожувати історією станцій київського метрополітену. Наша зупинка — Печерська. Дивіться історію станції у нашому сюжеті. #ТиКиїв #київ #метро #київськеметро #печерська #історіяметро

♬ оригінальний звук - ТиКиїв

Раніше Новини.LIVE розповідали, що КМДА хоче підняти тариф на проїзд у Київському метрополітені. Департамент транспортної інфраструктури підрахував, що одна поїздка у 2026 році має коштувати 64,53 гривні. Тобто ціна однієї поїздки може збільшитися у 8 разів.

Також Новини.LIVE писали про найгарніші станції столичного метрополітену, які варто побачити кожному іноземцю. Завдяки унікальним інтер'єрам, вони закарбовуються у пам'яті. Одна з цих станцій була визнана іноземними авторитетними виданнями The Daily Telegraph і The Guardian.

Київ історія станції метро
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Реклама

