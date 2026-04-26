Метро в Киеве: какую станцию не могли достроить в течение 15 лет

Пассажиры на станции метро. Фото: Новини.LIVE

Столичная подземка ежедневно доставляет тысячи пассажиров. Метростроителям непросто давались работы. В частности, на 15 лет из-за сложных геологических условий было заморожено строительство одной из станций.

Об этом рассказал "ТыКиев", передает Новини.LIVE.

Чем уникальна станция метро "Печерская" в Киеве

"Печерская" — 39-я станция Киевского метрополитена, расположенная между станциями "Кловская" и "Зверинецкая". Она получила название в честь исторической местности Печерск.

Печерская строилась одновременно с двумя другими станциями — "Дружбы народов" и "Выдубичи".

Однако в 1980-х годах работы были заморожены. Строительство станции было нелегким — во время проходки произошло несколько аварий. Работы осложняли неустойчивые глиняные породы. Из-за этого пришлось перекраивать план и отложить строительство на несколько лет. "Печерская" была открыта только в 1997 году.

Читайте также:

Название станции обязало архитекторов отразить красоту золотых куполов Киево-Печерской лавры. Станция украшена золотистым сводом из анодированного алюминия, стены из белого мрамора ассоциируются со стенами соборов, а вставки из пиленого гранита в пилонах — с брусчаткой.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что КГГА хочет поднять тариф на проезд в Киевском метрополитене. Департамент транспортной инфраструктуры подсчитал, что одна поездка в 2026 году должна стоить 64,53 гривны. То есть цена одной поездки может увеличиться в 8 раз.

Также Новини.LIVE писали о самых красивых станциях столичного метрополитена, которые стоит увидеть каждому иностранцу. Благодаря уникальным интерьерам, они запечатлеваются в памяти. Одна из этих станций была признана иностранными авторитетными изданиями The Daily Telegraph и The Guardian.