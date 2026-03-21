Скільки коштує Wi-Fi на борту Emirates: тарифи

Скільки коштує Wi-Fi на борту Emirates: тарифи

Дата публікації: 21 березня 2026 13:17
Скільки коштує Wi-Fi на борту Emirates: тарифи
Літак авіакомпанії Emirates. Фото: emirates.com

Найбільша авіакомпанія в Перській затоці Emirates встановила на борту літаків Wi-Fi на основі технології Starlink. Пасажири отримали можливість тримати зв'язок з рідними, дивитись та працювати під час польоту. Проте така послуга є безкоштовною лише для частини пасажирів.

Про тарифи компанії повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт авіаперевізника.

Хто може користуватись Wi-Fi Emirates безкоштовно

В авіакомпанії повідомили, що нині фахівці працюють над тим, щоб Starlink став безкоштовним для всіх. 

"Ви зможете дивитися відео, грати в онлайн-ігри, дзвонити друзям і родичам, працювати та переглядати соціальні мережі, користуючись кращим інтернет-з’єднанням під час польоту на висоті 12 кілометрів над землею", — зазначили в Emirates.

Для учасників програми Emirates Skywards у першому та бізнес-класі Wi-Fi є безкоштовним.

Учасники програми Emirates Skywards Platinum так само мають модливість користуватися безкоштовним Wi-Fi протягом усього польоту в будь-якому класі салону, включаючи преміум-економ та економ-клас.

Учасники програми Emirates Skywards Blue, Silver та Gold у преміум-економ-класі та економ-класомі, можуть без обмежень насолоджуватись безкоштовним доступом до WhatsApp, Facebook Messenger та інших сервісів обміну текстовими повідомленнями протягом усього польоту.

Тарифи Wi-Fi Emirates

За листування у WhatsApp, iMessage, Facebook Messenger, WeChat, Line або Viber доведеться сплатити від 2,99 до 5,99 доларів залежно від тривалості польоту.

За 9,99 пасажир може придбати 30 хвилин доступу до Мережі, без обмежень швидкості.

Ціни можуть відрізнятися на деяких маршрутах і можуть змінюватися.

За доступ протягом усього польоту до інтернету, пасажирам доведеться віддати від 9,99 до 19,99 доларів. Вартість буде залежати від того, скільки ви проведете в літаку.

Раніше ми розповідали, що одна з найбільших у світі авіакомпаній Emirates відмовила росіянам в посадці на літак. Вони не змогли вилетіти рейсом зі столиці Мальдів Мале до Дубая (ОАЕ) через своє громадянство.

Через відмову громадяни країни-агресорки вимушені були самостійно шукати житло та оплачувати його зі свого гаманця. Росіян навіть не впустили всередину терміналу — їм заявили, що вони заважають проходу інших пасажирів.

Також писали, що Emirates обмежено відновлює польоти попри те, що її хаб в аеропорту Дубая знов став ціллю іранських дронів. Зокрема, компанія почала виконувати деякі рейси після 10:00 16 березня за місцевим часом. 

В Emirates закликали всіх клієнтів перевірити статус рейсу на сайті emirates.com, перш ніж вирушати до аеропорту.

Клієнти, яких торкнулося скасування рейсів, повинні звернутися до компанії для перебронювання. 

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
