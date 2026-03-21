Сколько стоит Wi-Fi на борту Emirates: тарифы
Крупнейшая авиакомпания в Персидском заливе Emirates установила на борту самолетов Wi-Fi на основе технологии Starlink. Пассажиры получили возможность держать связь с родными, смотреть и работать во время полета. Однако такая услуга является бесплатной только для части пассажиров.
О тарифах компании сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт авиаперевозчика.
Кто может пользоваться Wi-Fi Emirates бесплатно
В авиакомпании сообщили, что сейчас специалисты работают над тем, чтобы Starlink стал бесплатным для всех.
"Вы сможете смотреть видео, играть в онлайн-игры, звонить друзьям и родственникам, работать и просматривать социальные сети, пользуясь лучшим интернет-соединением во время полета на высоте 12 километров над землей", — отметили в Emirates.
Для участников программы Emirates Skywards в первом и бизнес-классе Wi-Fi является бесплатным.
Участники программы Emirates Skywards Platinum так же имеют возможность пользоваться бесплатным Wi-Fi в течение всего полета в любом классе салона, включая премиум-эконом и эконом-класс.
Участники программы Emirates Skywards Blue, Silver и Gold в премиум-эконом-классе и эконом-классе, могут без ограничений наслаждаться бесплатным доступом к WhatsApp, Facebook Messenger и другим сервисам обмена текстовыми сообщениями в течение всего полета.
Тарифы Wi-Fi Emirates
За переписку в WhatsApp, iMessage, Facebook Messenger, WeChat, Line или Viber придется заплатить от 2,99 до 5,99 долларов в зависимости от продолжительности полета.
За 9,99 пассажир может приобрести 30 минут доступа к Сети, без ограничений скорости.
Цены могут отличаться на некоторых маршрутах и могут меняться.
За доступ в течение всего полета к интернету, пассажирам придется отдать от 9,99 до 19,99 долларов. Стоимость будет зависеть от того, сколько вы проведете в самолете.
В Emirates призвали всех клиентов проверить статус рейса на сайте emirates.com, прежде чем отправляться в аэропорт.
Клиенты, которых коснулась отмена рейсов, должны обратиться в компанию для перебронирования.
