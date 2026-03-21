Сколько стоит Wi-Fi на борту Emirates: тарифы

Самолет авиакомпании Emirates. Фото: emirates.com

Крупнейшая авиакомпания в Персидском заливе Emirates установила на борту самолетов Wi-Fi на основе технологии Starlink. Пассажиры получили возможность держать связь с родными, смотреть и работать во время полета. Однако такая услуга является бесплатной только для части пассажиров.

О тарифах компании сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт авиаперевозчика.

Кто может пользоваться Wi-Fi Emirates бесплатно

В авиакомпании сообщили, что сейчас специалисты работают над тем, чтобы Starlink стал бесплатным для всех.

"Вы сможете смотреть видео, играть в онлайн-игры, звонить друзьям и родственникам, работать и просматривать социальные сети, пользуясь лучшим интернет-соединением во время полета на высоте 12 километров над землей", — отметили в Emirates.

Для участников программы Emirates Skywards в первом и бизнес-классе Wi-Fi является бесплатным.

Участники программы Emirates Skywards Platinum так же имеют возможность пользоваться бесплатным Wi-Fi в течение всего полета в любом классе салона, включая премиум-эконом и эконом-класс.

Участники программы Emirates Skywards Blue, Silver и Gold в премиум-эконом-классе и эконом-классе, могут без ограничений наслаждаться бесплатным доступом к WhatsApp, Facebook Messenger и другим сервисам обмена текстовыми сообщениями в течение всего полета.

Тарифы Wi-Fi Emirates

За переписку в WhatsApp, iMessage, Facebook Messenger, WeChat, Line или Viber придется заплатить от 2,99 до 5,99 долларов в зависимости от продолжительности полета.

За 9,99 пассажир может приобрести 30 минут доступа к Сети, без ограничений скорости.

Цены могут отличаться на некоторых маршрутах и могут меняться.

За доступ в течение всего полета к интернету, пассажирам придется отдать от 9,99 до 19,99 долларов. Стоимость будет зависеть от того, сколько вы проведете в самолете.

