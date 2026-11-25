Метро в Будапешті. Фото: Новини.LIVE

Важко уявити великі міста без метрополітену — він залишається одним із найдоступніших та безпечних видів транспорту. Проте ціни квитки у різних містах Європи суттєво відрізняються.

Новини.LIVE розкаже про це детальніше.

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Метрополітен у Будапешті

Угорська підземка нараховує 4 лінії, які сполучають промислові райони із центром міста та вокзалом. У години пік потяги курсують кожні 2–4 хвилини.

Будапешт пропонує гнучкий вибір квитків для пасажирів. Одноразові квитки можна придбати в автоматах на всіх станціях, а гостям міста, які залишаються надовше, краще купувати 24-годинні, 72-годинні або тижневі проїзні квитки.

За добовий квиток доведеться віддати 1650 форинтів (приблизно 220 гривень). Він діє на весь громадський транспорт — трамваї, тролейбуси та автобуси. За проїзний на 72 години доведеться сплатити 4 150 форинтів (приблизно 550 гривень). За тижневий абонемент на поїздки доведеться сплатити 4 950 форинтів (приблизно 650 гривень).

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Придбані квитки необхідно обов'язково прокомпостувати. Тримайте посадкові талони під рукою, оскільки контролери регулярно перевіряють пасажирів.

Метро в Києві

Київський метрополітен нараховує 52 станції, які розкинулися на 3 гілках — синій, зеленій та червоній.

Києві з 15 липня 2026 року разовий проїзд у метро, комунальних автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері зріс одразу з 8 до 30 гривень.

Проте на поїздках можна заощадити. Тут діє принцип — чим більше купуєш, тим вигідніше.

Вартість поїздок у громадському транспорі Києві:

1–9 поїздок — 30 гривень за кожну;

10–19 поїздок — 28,90 гривні;

20–29 поїздок — 27,80 гривні;

30–39 поїздок — 26,60 гривні;

40–49 поїздок — 25,50 гривні;

50 поїздок — 25 гривень.

Пасажири також можуть придбати проїзні квитки, де один квиток обійдеться орієнтовно 23,3–23,6 грн:

46 поїздок – 1 088 грн;

62 поїздки – 1 463 грн;

92 поїздки – 2 156 грн;

124 поїздки – 2 888 грн.

Для гостей Києва діють окремі безлімітні проїзні:

на 24 години – 375 грн;

на 48 годин – 563 грн;

на 72 години – 750 грн.

Вартість безлімітного місячного проїзного на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер на місяць складає 3 656 грн.

Метро у Варшаві

Варшавський метрополітен складається з двох гілок: лінії М1 (пролягає з півночі на південь і з'єднує центральну Варшаву з густонаселеними північними та південними районами), і лінії М2, (з'єднує східну та західну частину польської столиці).

На першій лінії метро розташована 21 станція, а на другій — 13. Пересадковий вузол між двома існуючими лініями лише один — це станція Свентокшиська (Świętokrzyska).

Квитки у Варшаві дійсні для всіх видів міського транспорту, включаючи автобуси трамваї та метро. Тарифи на проїзд у метро залежать від типу квитка. Для пенсіонерів, студентів та інших категорій громадян діють знижки.

20-хвилинний квиток дає право на необмежену кількість поїздок протягом 20 хвилин з моменту його прокомпостування. Такий квиток вартує 3,40 злотих.

Ціни на поїздки в транспорті Варшави:

75 хвилин — 4,40 злотих;

90 хвилин — 7 злотих;

добовий — 15 злотих;

30 днів — від 110 злотих (залежить від кількості обраних ліній).

Квиток треба прокомпостувати на вхідних турнікетах перед виходом на платформу або в компостері, розташованому поруч із ліфтом.

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