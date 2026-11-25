Сколько будет стоить проезд в метро в Будапеште, Варшаве и Киеве в 2026 году
Трудно представить себе крупные города без метро — оно по-прежнему остается одним из самых доступных и безопасных видов транспорта. Однако цены на билеты в разных городах Европы существенно различаются.
Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.
Метрополитен в Будапеште
Венгерская подземка насчитывает 4 линии, которые связывают промышленные районы с центром города и вокзалом. В часы пик поезда курсируют каждые 2–4 минуты.
Будапешт предлагает пассажирам гибкий выбор билетов. Одноразовые билеты можно приобрести в автоматах на всех станциях, а гостям города, которые остаются надолго, лучше покупать 24-часовые, 72-часовые или недельные проездные билеты.
За суточный билет придется заплатить 1650 форинтов (примерно 220 гривен). Он действует на весь общественный транспорт — трамваи, троллейбусы и автобусы. За проездной на 72 часа придется заплатить 4 150 форинтов (примерно 550 гривен). За недельный абонемент на поездки придется заплатить 4 950 форинтов (примерно 650 гривен).
Приобретенные билеты необходимо обязательно прокомпостировать. Держите посадочные талоны под рукой, поскольку контролеры регулярно проверяют пассажиров.
Метро в Киеве
Киевский метрополитен насчитывает 52 станции, расположенные на 3 линиях — синей, зеленой и красной.
В Киеве с 15 июля 2026 года стоимость разового проезда в метро, муниципальных автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере выросла сразу с 8 до 30 гривен.
Однако на поездках можно сэкономить. Здесь действует принцип — чем больше покупаешь, тем выгоднее.
Стоимость поездок в общественном транспорте Киева:
- 1–9 поездок — 30 гривен за каждую;
- 10–19 поездок — 28,90 гривны;
- 20–29 поездок — 27,80 гривны;
- 30–39 поездок — 26,60 гривны;
- 40–49 поездок — 25,50 гривны;
- 50 поездок — 25 гривен.
Пассажиры также могут приобрести проездные билеты, при этом один билет обойдется примерно в 23,3–23,6 грн:
- 46 поездок — 1 088 грн;
- 62 поездки — 1 463 грн;
- 92 поездки — 2 156 грн;
- 124 поездки — 2 888 грн.
Для гостей Киева действуют отдельные безлимитные проездные:
- на 24 часа – 375 грн;
- на 48 часов – 563 грн;
- на 72 часа – 750 грн.
Стоимость безлимитного месячного проездного на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулёр составляет 3 656 грн.
Метро в Варшаве
Варшавский метрополитен состоит из двух линий: линии М1 (пролегает с севера на юг и соединяет центральную Варшаву с густонаселёнными северными и южными районами) и линии М2 (соединяет восточную и западную часть польской столицы).
На первой линии метро расположено 21 станция, а на второй — 13. Пересадочный узел между двумя существующими линиями только один — это станция Свентокшиска (Świętokrzyska).
Билеты в Варшаве действительны для всех видов городского транспорта, включая автобусы, трамваи и метро. Тарифы на проезд в метро зависят от типа билета. Для пенсионеров, студентов и других категорий граждан действуют скидки.
20-минутный билет дает право на неограниченное количество поездок в течение 20 минут с момента его прокомпостирования. Такой билет стоит 3,40 злотых.
Цены на поездки в общественном транспорте Варшавы:
- 75 минут — 4,40 злотых;
- 90 минут — 7 злотых;
- суточный — 15 злотых;
- 30 дней — от 110 злотых (зависит от количества выбранных линий).
Билет необходимо прокомпостировать на входных турникетах перед выходом на платформу или в компостере, расположенном рядом с лифтом.
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