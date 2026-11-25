Метро в Будапеште. Фото: Новини.LIVE

Трудно представить себе крупные города без метро — оно по-прежнему остается одним из самых доступных и безопасных видов транспорта. Однако цены на билеты в разных городах Европы существенно различаются.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Метрополитен в Будапеште

Венгерская подземка насчитывает 4 линии, которые связывают промышленные районы с центром города и вокзалом. В часы пик поезда курсируют каждые 2–4 минуты.

Будапешт предлагает пассажирам гибкий выбор билетов. Одноразовые билеты можно приобрести в автоматах на всех станциях, а гостям города, которые остаются надолго, лучше покупать 24-часовые, 72-часовые или недельные проездные билеты.

За суточный билет придется заплатить 1650 форинтов (примерно 220 гривен). Он действует на весь общественный транспорт — трамваи, троллейбусы и автобусы. За проездной на 72 часа придется заплатить 4 150 форинтов (примерно 550 гривен). За недельный абонемент на поездки придется заплатить 4 950 форинтов (примерно 650 гривен).

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Приобретенные билеты необходимо обязательно прокомпостировать. Держите посадочные талоны под рукой, поскольку контролеры регулярно проверяют пассажиров.

Метро в Киеве

Киевский метрополитен насчитывает 52 станции, расположенные на 3 линиях — синей, зеленой и красной.

В Киеве с 15 июля 2026 года стоимость разового проезда в метро, муниципальных автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере выросла сразу с 8 до 30 гривен.

Однако на поездках можно сэкономить. Здесь действует принцип — чем больше покупаешь, тем выгоднее.

Стоимость поездок в общественном транспорте Киева:

1–9 поездок — 30 гривен за каждую;

10–19 поездок — 28,90 гривны;

20–29 поездок — 27,80 гривны;

30–39 поездок — 26,60 гривны;

40–49 поездок — 25,50 гривны;

50 поездок — 25 гривен.

Пассажиры также могут приобрести проездные билеты, при этом один билет обойдется примерно в 23,3–23,6 грн:

46 поездок — 1 088 грн;

62 поездки — 1 463 грн;

92 поездки — 2 156 грн;

124 поездки — 2 888 грн.

Для гостей Киева действуют отдельные безлимитные проездные:

на 24 часа – 375 грн;

на 48 часов – 563 грн;

на 72 часа – 750 грн.

Стоимость безлимитного месячного проездного на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулёр составляет 3 656 грн.

Метро в Варшаве

Варшавский метрополитен состоит из двух линий: линии М1 (пролегает с севера на юг и соединяет центральную Варшаву с густонаселёнными северными и южными районами) и линии М2 (соединяет восточную и западную часть польской столицы).

На первой линии метро расположено 21 станция, а на второй — 13. Пересадочный узел между двумя существующими линиями только один — это станция Свентокшиска (Świętokrzyska).

Билеты в Варшаве действительны для всех видов городского транспорта, включая автобусы, трамваи и метро. Тарифы на проезд в метро зависят от типа билета. Для пенсионеров, студентов и других категорий граждан действуют скидки.

20-минутный билет дает право на неограниченное количество поездок в течение 20 минут с момента его прокомпостирования. Такой билет стоит 3,40 злотых.

Цены на поездки в общественном транспорте Варшавы:

75 минут — 4,40 злотых;

90 минут — 7 злотых;

суточный — 15 злотых;

30 дней — от 110 злотых (зависит от количества выбранных линий).

Билет необходимо прокомпостировать на входных турникетах перед выходом на платформу или в компостере, расположенном рядом с лифтом.

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