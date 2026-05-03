Головна Транспорт Скільки коштує квиток на поїзд Київ – Хелм у травні та який вигляд має купе

Дата публікації: 3 травня 2026 11:00
Потяг УЗ Київ-Хелм: скільки коштують квитки та який вигляд має люкс
Залізничний вокзал у Києві. Фото: Новини.LIVE

Один із найпопулярніших залізничних рейсів для українців — рейс із Києва до польського міста Хелма. Воно є хабом, з якого в рази простіше дістатися до інших міст Європи. Укрзалізниця пропонує кілька зручних маршрутів до Хелму.

Новини.LIVE розкаже, скільки у травні треба віддати за поїздку на потязі з Києва до Хелма.

Квитки УЗ з Києва до Хелму

З польського міста Хелм поблизу українського кордону курсує кілька потягів. Квитки на них можна придбати не лише на сайті та в додатку Укрзалізниці, а й через портал PKP Intercity.

У травні 2026 року з Києва до Хелму курсують потяги:

  • 019К Київ-Пасажирський — Хелм;
  • 119П Дніпро-Головний — Хелм;
  • 023О Київ-Пасажирський — Хелм;
  • 093О Харків-Пасажирський — Хелм.
Доступні маршрути Укрзалізниці до Хелма. Фото: скриншот

Потяг 119К вирушає з Києва 19:06, а прибуває до Хелму о 05:00. За одне місце купе доведеться віддати від 3 090 грн. Стільки ж доведеться заплатити за поїздку у потязі 230. Його відправлення заплановане на 21:30, а прибуття в Польщу — на 08:08.

Також пасажири можуть дістатися до Польщі з Дніпра чи Харкова, сівши в потяг у столиці. Дніпровський потяг відправляється з Києва о 06:47 та прибуває до Хелму о 17:52. Квиток у купе коштує 3 090 грн, в люксі — 5 596 грн. Харківський потяг вирушає з Києва о 23:55 та прибуває до Польщі об 10:47. Купе коштує 3 090 грн.

Який вигляд мають потяги УЗ з Києва до Хелма

Умови в новому люксі потягу Київ-Хелм показав користувач marclyubchyk в TikTok. Він розповів, що для пасажирів передбачено 2 нижні місця. Біля кожного з них є розетки, де можна підзарядити гаджети та невеликий ліхтарик для читання. Комфорту також додає м'який ковролін.

Кожному мандрівнику надається комплект білизни, кілька подушок, ковдра, водичка та набір мандрівника із дрібничками у вигляді серветок, зубочисток та іншого.

@marclyubchyk

Купе люкс за 4200 грн Київ-Хельм

♬ оригінальний звук - marclyubchyk

Раніше Новини.LIVE писали, як можна заощаджувати на квитках Укрзалізниці. Досвідчена мандрівниця розкрила, як не переплачувати не лише в потягах Інтерсіті, а й на міжнародних напрямках. На них інколи можна зекономити до 500 гривень.

Також Новини.LIVE показали новий флагманський поїзд "Сакура", який з'єднав Київ та Ужгород. Вагони брендовані пелюстками символа Японії. В ньому облаштували багато зручностей для пасажирів та запровадили меню з деякими японськими стравами.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
