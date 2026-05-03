Потяг УЗ Київ-Хелм: скільки коштують квитки та який вигляд має люкс

Залізничний вокзал у Києві.

Один із найпопулярніших залізничних рейсів для українців — рейс із Києва до польського міста Хелма. Воно є хабом, з якого в рази простіше дістатися до інших міст Європи. Укрзалізниця пропонує кілька зручних маршрутів до Хелму.

Квитки УЗ з Києва до Хелму

З польського міста Хелм поблизу українського кордону курсує кілька потягів. Квитки на них можна придбати не лише на сайті та в додатку Укрзалізниці, а й через портал PKP Intercity.

У травні 2026 року з Києва до Хелму курсують потяги:

019К Київ-Пасажирський — Хелм;

119П Дніпро-Головний — Хелм;

023О Київ-Пасажирський — Хелм;

093О Харків-Пасажирський — Хелм.

Потяг 119К вирушає з Києва 19:06, а прибуває до Хелму о 05:00. За одне місце купе доведеться віддати від 3 090 грн. Стільки ж доведеться заплатити за поїздку у потязі 230. Його відправлення заплановане на 21:30, а прибуття в Польщу — на 08:08.

Також пасажири можуть дістатися до Польщі з Дніпра чи Харкова, сівши в потяг у столиці. Дніпровський потяг відправляється з Києва о 06:47 та прибуває до Хелму о 17:52. Квиток у купе коштує 3 090 грн, в люксі — 5 596 грн. Харківський потяг вирушає з Києва о 23:55 та прибуває до Польщі об 10:47. Купе коштує 3 090 грн.

Який вигляд мають потяги УЗ з Києва до Хелма

Умови в новому люксі потягу Київ-Хелм показав користувач marclyubchyk в TikTok. Він розповів, що для пасажирів передбачено 2 нижні місця. Біля кожного з них є розетки, де можна підзарядити гаджети та невеликий ліхтарик для читання. Комфорту також додає м'який ковролін.

Кожному мандрівнику надається комплект білизни, кілька подушок, ковдра, водичка та набір мандрівника із дрібничками у вигляді серветок, зубочисток та іншого.

