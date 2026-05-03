Главная Транспорт Сколько стоит билет на поезд Киев – Хелм в мае и как выглядит купе

Дата публикации 3 мая 2026 11:00
Поезд УЗ Киев-Хелм: сколько стоят билеты и как выглядит люкс
Железнодорожный вокзал в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Один из самых популярных железнодорожных рейсов для украинцев — рейс из Киева в польский город Хелм. Он является хабом, из которого в разы проще добраться до других городов Европы. Укрзализныця предлагает несколько удобных маршрутов в Хелм.

Новини.LIVE расскажет, сколько в мае надо отдать за поездку на поезде из Киева в Хелм.

Билеты УЗ из Киева до Хелма

Из польского города Хелм вблизи украинской границы курсирует несколько поездов. Билеты на них можно приобрести не только на сайте и в приложении Укрзализныци, но и через портал PKP Intercity.

В мае 2026 года из Киева в Хелм курсируют поезда:

  • 019К Киев-Пассажирский — Хелм;
  • 119П Днепр-Главный — Хелм;
  • 023О Киев-Пассажирский — Хелм;
  • 093О Харьков-Пассажирский — Хелм.
Доступные маршруты Укрзализныци до Хелма. Фото: скриншот

Поезд 119К отправляется из Киева 19:06, а прибывает в Хелм в 05:00. За одно место купе придется отдать от 3 090 грн. Столько же придется заплатить за поездку в поезде 230. Его отправление запланировано на 21:30, а прибытие в Польшу — на 08:08.

Также пассажиры могут добраться до Польши из Днепра или Харькова, сев в поезд в столице. Днепровский поезд отправляется из Киева в 06:47 и прибывает в Хелм в 17:52. Билет в купе стоит 3 090 грн, в люксе — 5 596 грн. Харьковский поезд отправляется из Киева в 23:55 и прибывает в Польшу в 10:47. Купе стоит 3 090 грн.

Как выглядят поезда УЗ из Киева в Хелм

Условия в новом люксе поезда Киев-Хелм показал пользователь marclyubchyk в TikTok. Он рассказал, что для пассажиров предусмотрено 2 нижних места. У каждого из них есть розетки, где можно подзарядить гаджеты и небольшой фонарик для чтения. Комфорта также добавляет мягкий ковролин.

Каждому путешественнику предоставляется комплект белья, несколько подушек, одеяло, водичка и набор путешественника с безделушками в виде салфеток, зубочисток и прочего.

@marclyubchyk

Купе люкс за 4200 грн Киев-Хельм

♬ оригинальный звук - marclyubchyk

Ранее Новини.LIVE писали, как можно экономить на билетах Укрзализныци. Опытная путешественница раскрыла, как не переплачивать не только в поездах Интерсити, но и на международных направлениях. На них иногда можно сэкономить до 500 гривен.

Также Новини.LIVE показали новый флагманский поезд "Сакура", который соединил Киев и Ужгород. Вагоны брендированы лепестками символа Японии. В нем обустроили много удобств для пассажиров и ввели меню с некоторыми японскими блюдами.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
