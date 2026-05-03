Поезд УЗ Киев-Хелм: сколько стоят билеты и как выглядит люкс

Железнодорожный вокзал в Киеве.

Один из самых популярных железнодорожных рейсов для украинцев — рейс из Киева в польский город Хелм. Он является хабом, из которого в разы проще добраться до других городов Европы. Укрзализныця предлагает несколько удобных маршрутов в Хелм.

Новини.LIVE расскажет, сколько в мае надо отдать за поездку на поезде из Киева в Хелм.

Билеты УЗ из Киева до Хелма

Из польского города Хелм вблизи украинской границы курсирует несколько поездов. Билеты на них можно приобрести не только на сайте и в приложении Укрзализныци, но и через портал PKP Intercity.

В мае 2026 года из Киева в Хелм курсируют поезда:

019К Киев-Пассажирский — Хелм;

119П Днепр-Главный — Хелм;

023О Киев-Пассажирский — Хелм;

093О Харьков-Пассажирский — Хелм.

Доступные маршруты Укрзализныци до Хелма.

Поезд 119К отправляется из Киева 19:06, а прибывает в Хелм в 05:00. За одно место купе придется отдать от 3 090 грн. Столько же придется заплатить за поездку в поезде 230. Его отправление запланировано на 21:30, а прибытие в Польшу — на 08:08.

Также пассажиры могут добраться до Польши из Днепра или Харькова, сев в поезд в столице. Днепровский поезд отправляется из Киева в 06:47 и прибывает в Хелм в 17:52. Билет в купе стоит 3 090 грн, в люксе — 5 596 грн. Харьковский поезд отправляется из Киева в 23:55 и прибывает в Польшу в 10:47. Купе стоит 3 090 грн.

Как выглядят поезда УЗ из Киева в Хелм

Условия в новом люксе поезда Киев-Хелм показал пользователь marclyubchyk в TikTok. Он рассказал, что для пассажиров предусмотрено 2 нижних места. У каждого из них есть розетки, где можно подзарядить гаджеты и небольшой фонарик для чтения. Комфорта также добавляет мягкий ковролин.

Каждому путешественнику предоставляется комплект белья, несколько подушек, одеяло, водичка и набор путешественника с безделушками в виде салфеток, зубочисток и прочего.

