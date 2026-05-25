Головна Транспорт Скільки коштує квиток на потяг УЗ Київ-Варшава: ціна у травні

Дата публікації: 25 травня 2026 16:27
Подорож з УЗ: скільки коштує квиток Київ-Варшава у травні 2026 року
Пасажири їдуть у потязі УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Вже за тиждень стартує сезон літніх відпусток. Одним з найпопулярніших залізничних міжнародних напрямків Укрзалізниці для українців залишається Польща. Зокрема, у Варшаві розташовано два аеропорти, звідки зручно мандрувати світом.

Новини.LIVE розкажуть, скільки коштують квитки на потяг Укрзалізниці з Києва до Варшави у травні 2026 року.

Потяг УЗ Київ-Варшава

Нині купувати квитки на міжнародні напрямки Укрзалізниці можна лише онлайн — через мобільний застосунок чи офіційний сайт перевізник. Крім того, пасажирам необхідно підтвердити особу через Дія.Підпис. Такий крок було запроваджено для боротьби із перекупами.

Між українською та польською столицями щодня курсує потяг 067 К. Він щодня відправляється з Києва о 19:06 та зупиняється в Хелмі о 06:18. Поїзд прямує до станції Варшава Західна, куди прибуває о 09:56. Дорога займає 15 годин 37 хвилин.

За одне місце в RIC купе пасажиру доведеться віддати 5 870 грн. Продаж квитків відкривається за 20 календарних днів до дати відправлення о 09:00. Так, як це найпопулярніший напрямок, квитки варто купувати якомога раніше.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштує проїзд у громадському транспорті польської Варшави. Тарифи на проїзд у метро залежать від типу квитка. Для пенсіонерів, студентів та інших категорій громадян діють знижки.

Також Новини.LIVE писали, скільки коштує поїздка  з Києва до Варшави на автобусі. Вони обладнані всіма комфортними умовами для поїздки — Wi-Fi, кондиціонером, екранами для перегляду кіно, клімат-контролем та навіть туалетами. Ціни нині стартують від  2 143 гривень.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
