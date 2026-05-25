Подорож з УЗ: скільки коштує квиток Київ-Варшава у травні 2026 року

Пасажири їдуть у потязі УЗ.

Вже за тиждень стартує сезон літніх відпусток. Одним з найпопулярніших залізничних міжнародних напрямків Укрзалізниці для українців залишається Польща. Зокрема, у Варшаві розташовано два аеропорти, звідки зручно мандрувати світом.

Потяг УЗ Київ-Варшава

Нині купувати квитки на міжнародні напрямки Укрзалізниці можна лише онлайн — через мобільний застосунок чи офіційний сайт перевізник. Крім того, пасажирам необхідно підтвердити особу через Дія.Підпис. Такий крок було запроваджено для боротьби із перекупами.

Між українською та польською столицями щодня курсує потяг 067 К. Він щодня відправляється з Києва о 19:06 та зупиняється в Хелмі о 06:18. Поїзд прямує до станції Варшава Західна, куди прибуває о 09:56. Дорога займає 15 годин 37 хвилин.

За одне місце в RIC купе пасажиру доведеться віддати 5 870 грн. Продаж квитків відкривається за 20 календарних днів до дати відправлення о 09:00. Так, як це найпопулярніший напрямок, квитки варто купувати якомога раніше.

Купівля квитків на потяг Київ — Варшава.

