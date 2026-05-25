Транспорт Сколько стоит билет на поезд УЗ Киев-Варшава: цена в мае

Сколько стоит билет на поезд УЗ Киев-Варшава: цена в мае

Дата публикации 25 мая 2026 16:27
Путешествие с УЗ: сколько стоит билет Киев-Варшава в мае 2026 года
Пассажиры едут в поезде УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Уже через неделю стартует сезон летних отпусков. Одним из самых популярных железнодорожных международных направлений Укрзализныци для украинцев остается Польша. В частности, в Варшаве расположены два аэропорта, откуда удобно путешествовать по миру.

Новини.LIVE расскажут, сколько стоят билеты на поезд Укрзализныци из Киева в Варшаву в мае 2026 года.

Поезд УЗ Киев-Варшава

Сейчас покупать билеты на международные направления Укрзализныци можно только онлайн - через мобильное приложение или официальный сайт перевозчика. Кроме того, пассажирам необходимо подтвердить личность через Дія.Підпис. Такой шаг был введен для борьбы с перекупами.

Между украинской и польской столицами ежедневно курсирует поезд 067 К. Он ежедневно отправляется из Киева в 19:06 и останавливается в Хелме в 06:18. Поезд следует до станции Варшава Западная, куда прибывает в 09:56. Дорога занимает 15 часов 37 минут.

За одно место в RIC купе пассажиру придется отдать 5 870 грн. Продажа билетов открывается за 20 календарных дней до даты отправления в 09:00. Так, как это самое популярное направление, билеты стоит покупать как можно раньше.

Покупка билетов на поезд Киев-Варшава. Фото: скриншот

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит проезд в общественном транспорте польской Варшавы. Тарифы на проезд в метро зависят от типа билета. Для пенсионеров, студентов и других категорий граждан действуют скидки.

Также Новини.LIVE писали, сколько стоит поездка из Киева в Варшаву на автобусе. Они оборудованы всеми комфортными условиями для поездки — Wi-Fi, кондиционером, экранами для просмотра кино, климат-контролем и даже туалетами. Цены сейчас стартуют от 2 143 гривен.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
