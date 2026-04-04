Ціни на метро в Україні у квітні 2026: де найдорожчий та найдешевший проїзд

Проїзд у метро у квітні: найдешевші та найдорожчі квитки
У трьох найбільших містах України — Києві, Харкові та Дніпрі є доступний транспорт для тисяч містян та гостей. На тлі суттєвого зростання цін на пальне метрополітен є чудовим варіантом заощадити кошти. За одну поїздку в середньому доведеться сплатити близько 8-10 гривень.
Ціни на проїзд в метро Дніпра
Найдорожча поїздка в підземці наразі у Дніпрі. Вартість разового проїзду у квітні 2026 року складає 10 гривень. Проїзд можна оплатити за допомогою жетона, який можна придбати в касах метрополітену у вестибюлі станцій, а також за допомогою безконтактної банківської карти, смартфону чи годинника з PayPass.
Пасажири мають можливість придбати комбіновані місячні проїзні квитки. Його звичайна вартість складає 900 гривень, для студентів — 450 гривень. Комбінованим проїзним можна користуватись не лише у метро, а й у трамваї та тролейбусі.
Ціни на проїзд в метро Києва
У квітні 2026 року вартість проїзду у столичному метрополітені залишається незмінною і складає 8 гривень. Кияни та гості міста можуть придбати одноразовий квиток через додаток "Київ Цифровий", оплатити паперовий варіант в автоматах, чи оплатити проїзд через банківський термінал.
"Київ Цифровий" можна поповнити прямо у застосунку, у касах метрополітену У боксах самообслуговування EasyPay та через платіжні термінали Іpay та EasyPay.
Пасажири можуть придбати необхідну кількість поїздок на 15 днів. Зокрема, при купівілі 10-19 поїздок одразу, кожна вам обійдеться по 7,70 гривень, а якщо придбати одразу 50 поїздок — кожна вартуватиме 6,50 гривень.
Ціни на проїзд в метро Харкова
З 24 травня 2022 року і до відповідного розпорядження Харківського міського голови проїзд у Харківському метрополітені, як і у іншому муніципальному транспорті є безкоштовним. Мер міста Ігор Терехов пообіцяв містянам залишити доступним проїзд у метро до кінця воєнного стану.
До початку повномасштабного вторгнення Росії квитки у харківській підземці, так як і київській, коштували 8 гривень.
Раніше Новини.LIVE розповідали, які станції метро в Харкові вже не знайдеш на схемах та картах. З початку окупації Росією українських територій влада міста перейменувала 12 станції. Щоб не заблукати у Харкові — краще розібратися з назвами заздалегідь.
Також Новини.LIVE розповідали, в якій країні світу розташований найбільший метрополітен. Він простягається на понад 800 кілометрів та нараховує понад 500 станцій, які з'єднують густонаселені райони мегаполісу. Його потяги щоденно перевозять понад 10 мільйонів пасажирів.
