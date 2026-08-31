Потяг УЗ 067 К Київ-Варшава: ціни на квитки у вересні 2026 року

Пасажири в потязі Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Одним з найпопулярніших залізничних міжнародних напрямків Укрзалізниці для українців залишається Польща. З найбільших польських міст зручно летіти до більшості курортів. З України до Європи курсують вагони габариту RIC із 3-ярусними купе.

Новини.LIVE розкажуть, скільки коштують квитки на потяг Укрзалізниці з Києва до Варшави у вересні 2026 року.

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Скільки доведеться віддати за квитки на потяг Київ-Варшава

Придбати квитки Укрзалізниці до Польщі нині можна лише онлайн — через мобільний застосунок чи офіційний сайт перевізника. Крім того, кожен пасажир має підтвердити особу через Дія.Підпис — відповідні вимоги були запроваджені для боротьби із перекупами.

Між столицями України та Польща щодня курсує прямий потяг 067 К. Рейс відправляється з Києва о 19:29 та зупиняється в Хелмі о 06:18. Поїзд прямує до станції Варшава Західна, куди прибуває о 10:20 наступного дня. Дорога займає 15 годин 43 хвилини. Проте пасажирам варто закладати час із запасом, адже можливі затримки на кордоні, особливо перед вихідними та святами.

За одне місце в RIC купе пасажиру доведеться віддати 5 964 грн. Посадкові талони краще купувати якомога раніше. Квитки стають доступними в додатку та на сайті перевізника за 20 календарних днів до дати відправлення о 09:00.

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Купівля квитків на потяг Київ — Варшава. Фото: скриншот

З Києва до Варшави курсує потяг із вагонами RIC, вони трохи вужчі за звичні нам, адже відповідають стандартам Регламенту міжнародного залізничного транспорту (RIC, нім. Regolamento Internazionale delle Carrozze — Ред.). Відповідні вагони курсують євроколією, шириною 1435 мм. В той час ширина української колії складає 1520 мм.

В таких вагонах 3 місця, замість 4 звичних нам. Всі полиці розташовані з одного боку. Крім невеликого столика для пасажирів, в кожному купе також є раковина.

Раніше Новини.LIVE розповідали, у які потяги Укрзалізниці не пустять без роздрукованих квитків. Пасажирам, які мандрують внутрішніми рейсами, достатньо показати провіднику під час посадки лише електронний формат квитка. Проте на деяких міжнародних маршрутах ситуація кардинально інша.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця додала в застосунку та на сайті спеціальну позначку. Тепер під час купівлі квитків система показує пасажирів, які подорожують із домашніми тваринами. Значок лапки буде допомагати орієнтуватися під час бронювання місць. Зокрема, це буде корисно для тих, хто має алергію на шерсть.