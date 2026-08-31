Поезд УЗ 067 К Киев—Варшава: цены на билеты в сентябре 2026 года

Пассажиры в поезде Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE

Одним из самых популярных международных железнодорожных направлений Укрзализныци для украинцев по-прежнему остается Польша. Из крупнейших польских городов удобно добираться до большинства курортов. Из Украины в Европу курсируют вагоны габарита RIC с 3-ярусными купе.

Новини.LIVE расскажут, сколько стоят билеты на поезд Укрзализныци из Киева в Варшаву в сентябре 2026 года.

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Сколько придется заплатить за билеты на поезд Киев-Варшава

Приобрести билеты Укрзализныци в Польшу сейчас можно только онлайн — через мобильное приложение или официальный сайт перевозчика. Кроме того, каждый пассажир должен подтвердить личность через Дія.Підпис — соответствующие требования были введены для борьбы с перекупщиками.

Между столицами Украины и Польши ежедневно курсирует прямой поезд № 067 К. Рейс отправляется из Киева в 19:29 и останавливается в Хелме в 06:18. Поезд следует до станции "Варшава-Западная", куда прибывает в 10:20 следующего дня. Путь занимает 15 часов 43 минуты. Однако пассажирам стоит закладывать время с запасом, ведь возможны задержки на границе, особенно перед выходными и праздниками.

За одно место в купе RIC пассажиру придется заплатить 5 964 грн. Билеты лучше покупать как можно раньше. Билеты становятся доступны в приложении и на сайте перевозчика за 20 календарных дней до даты отправления в 09:00.

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Из Киева в Варшаву курсирует поезд с вагонами RIC, они немного уже привычных нам, ведь соответствуют стандартам Регламента международного железнодорожного транспорта (RIC, нем. Regolamento Internazionale delle Carrozze — Ред.). Соответствующие вагоны курсируют по евроколее шириной 1435 мм. В то же время ширина украинской колеи составляет 1520 мм.

В таких вагонах 3 места вместо привычных нам 4. Все полки расположены с одной стороны. Помимо небольшого столика для пассажиров, в каждом купе также есть раковина.

Ранее Новини.LIVE сообщали, в какие поезда Укрзализныци не пускают без распечатанных билетов. Пассажирам, путешествующим внутренними рейсами, достаточно показать проводнику при посадке только электронный билет. Однако на некоторых международных маршрутах ситуация кардинально иная.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця добавила в приложение и на сайт специальную отметку. Теперь при покупке билетов система показывает пассажиров, путешествующих с домашними животными. Значок в виде лапки поможет ориентироваться при бронировании мест. В частности, это будет полезно для тех, у кого аллергия на шерсть.