УЗ додала позначку лапки в додатку: на що вона вказує та де доступна

Пасажирка УЗ з песиком. Фото: УЗ/Facebook

Національний перевізник "Укрзалізниця" оновив застосунок. Пасажирам стали доступні спеціальні позначки. Зокрема, мандрівники при купівлі квитка в застосунку компанії тепер бачить місця, на яких будуть їхати пасажири з тваринами.

Про це повідомила користувачка gromoovaa у соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Спеціальні позначки УЗ

Одна з пасажирок УЗ розповіла, що компанія додала в застосунку спеціальну позначку для пухнастих пасажирів. Вона зізналась, що дуже чекає наступної поїздки, щоб купити квиток поруч з котиком чи песиком.

Тепер під час купівлі квитків система показує пасажирів, які подорожують із домашніми тваринами

В Укрзалізниці відповіли, що запровадили відповідні позначки на прохання пасажирів.

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Значок лапки буде допомагати орієнтуватися під час бронювання місць пасажирам, які мають алергію на шерсть, або самі ж планують брати в дорогу своїх улюбленців.

Більшість користувачів мережі у захваті від оновлення.

"Як на мене, круте рішення бо теж люблю тварин і завжди уміляюсь тим пупсам) але хотілось би аби всі тваринки собі спокійно відпочивали з власниками і їх ніхто не чіпав зі своїми тісканнями та іграми якшо вони цього не хочуть".

"Ой ура!! Тепер я буду шукати не нижню полицю, а цю лапку".

"Дуже класна ідея, якщо буду їхати потягом, завжди буду обирати місце поруч. Мінус конфлікти з боку алергиків і твариноненависників".

"Сподіваюсь ви розумієте що буде не один бій за те купе, де є волохатик".

Раніше Новини.LIVE розповіла, чим RIC вагон Укрзалізниці відрізняється від звичайного. Туристка показала умови в купе потягу Київ-Варшава. Пасажирка зізналась, що в цьому купе доволі тісно і їхати втрьох там дуже не зручно.

Також Новини.LIVE писали, у які потяги Укрзалізниці не пустять без роздрукованих квитків. Пасажирам, які мандрують внутрішніми рейсами, достатньо показати провіднику під час посадки лише електронний формат квитка. Проте на деяких міжнародних маршрутах ситуація кардинально інша.