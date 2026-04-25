Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Скільки коштує квиток на автобус зі Львова до Варшави у квітні

Скільки коштує квиток на автобус зі Львова до Варшави у квітні

Ua ru
Дата публікації: 25 квітня 2026 21:55
Подорож зі Львова до Варшави: у скільки обійдеться дорога на автобусі у квітні 2026 року
Автобус одного з напйпопулярніших перевізник у Європі та Україні FlixBus. Фото: FlixBus/Facebook

Польща одна з країн, яку нерідко українці обирають для відпусток. Це не дивно, адже тут доволі доступні ціни на проживання, ресторани та інші розваги. Щодня з десятків великих українських міст вирушають автобуси до польської столиці Варшави.

Новини.LIVE розкажуть про ціни на квитки у квітні 2026 року зі Львова до Варшави.

Автобус Львів — Варшава

Середній час в дорозі між столицями від 9 до 15 години. Він напряму буде залежати від поточної ситуації на дорозі та від черг на пунктах пропуску.

Ціни на квитки стартують від 1346 гривень, а найдорожчий обійдеться вам у 3067 гривень. Середня вартість поїздки складає 2300 гривень.

Варто врахувати, що у вартість квитків входить оплата послуг користування інфраструктурою автовокзалу, яка не вказана на сайті.

Скільки коштує квиток на автобус зі Львова до Варшави у квітні - фото 1
Квитки на автобус Львів — Варшава. Фото: скриншот

Автобусні рейси до Вроцлава також зупиняються у польських містах Любліні, Жешуві та інших. Крім того, деякі маршрути курсують одразу до варшавських аеропортів, а тому не потрібно витрачатись на додатковий трансфер.

Більшість перевізників облаштували автобуси кондиціонером, туалетом, Wi-Fi та розетками.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштує проїзд у громадському транспорті польської Варшави. Тарифи на проїзд у метро залежать від типу квитка. Для пенсіонерів, студентів та інших категорій громадян діють знижки.

Також Новини.LIVE писали, скільки коштує поїздка на автобусі до інших міст Польщі. Зокрема, з України курсують рейси до Кракова та Вроцлава. Найдоступніший варіант пропонує чеський перевізник Leo Express, квитки стартують від 800 гривень.

Польща подорож автобуси
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації