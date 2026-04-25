Подорож зі Львова до Варшави: у скільки обійдеться дорога на автобусі у квітні 2026 року

Автобус одного з напйпопулярніших перевізник у Європі та Україні FlixBus. Фото: FlixBus/Facebook

Польща одна з країн, яку нерідко українці обирають для відпусток. Це не дивно, адже тут доволі доступні ціни на проживання, ресторани та інші розваги. Щодня з десятків великих українських міст вирушають автобуси до польської столиці Варшави.

Новини.LIVE розкажуть про ціни на квитки у квітні 2026 року зі Львова до Варшави.

Автобус Львів — Варшава

Середній час в дорозі між столицями від 9 до 15 години. Він напряму буде залежати від поточної ситуації на дорозі та від черг на пунктах пропуску.

Ціни на квитки стартують від 1346 гривень, а найдорожчий обійдеться вам у 3067 гривень. Середня вартість поїздки складає 2300 гривень.

Варто врахувати, що у вартість квитків входить оплата послуг користування інфраструктурою автовокзалу, яка не вказана на сайті.

Квитки на автобус Львів — Варшава. Фото: скриншот

Автобусні рейси до Вроцлава також зупиняються у польських містах Любліні, Жешуві та інших. Крім того, деякі маршрути курсують одразу до варшавських аеропортів, а тому не потрібно витрачатись на додатковий трансфер.

Більшість перевізників облаштували автобуси кондиціонером, туалетом, Wi-Fi та розетками.

