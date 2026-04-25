Путешествие из Львова в Варшаву: во сколько обойдется дорога на автобусе в апреле 2026 года

Автобус одного из самых популярных перевозчиков в Европе и Украине FlixBus.

Польша одна из стран, которую нередко украинцы выбирают для отпусков. Это неудивительно, ведь здесь довольно доступные цены на проживание, рестораны и другие развлечения. Ежедневно из десятков крупных украинских городов отправляются автобусы в польскую столицу Варшаву.

Новини.LIVE расскажут о ценах на билеты в апреле 2026 года из Львова в Варшаву.

Автобус Львов — Варшава

Среднее время в пути между столицами от 9 до 15 часов. Оно напрямую будет зависеть от текущей ситуации на дороге и от очередей на пунктах пропуска.

Цены на билеты стартуют от 1346 гривен, а самый дорогой обойдется вам в 3067 гривен. Средняя стоимость поездки составляет 2300 гривен.

Стоит учесть, что в стоимость билетов входит оплата услуг пользования инфраструктурой автовокзала, которая не указана на сайте.

Автобусные рейсы во Вроцлав также останавливаются в польских городах Люблине, Жешуве и других. Кроме того, некоторые маршруты курсируют сразу в варшавские аэропорты, а потому не нужно тратиться на дополнительный трансфер.

Большинство перевозчиков обустроили автобусы кондиционером, туалетом, Wi-Fi и розетками.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит проезд в общественном транспорте польской Варшавы. Тарифы на проезд в метро зависят от типа билета. Для пенсионеров, студентов и других категорий граждан действуют скидки.

Также Новини.LIVE писали, сколько стоит поездка на автобусе в другие города Польши. В частности, из Украины курсируют рейсы в Краков и Вроцлав. Самый доступный вариант предлагает чешский перевозчик Leo Express, билеты стартуют от 800 гривен.