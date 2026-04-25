Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Сколько стоит билет на автобус из Львова в Варшаву в апреле

Сколько стоит билет на автобус из Львова в Варшаву в апреле

Ua ru
Дата публикации 25 апреля 2026 21:55
Путешествие из Львова в Варшаву: во сколько обойдется дорога на автобусе в апреле 2026 года
Автобус одного из самых популярных перевозчиков в Европе и Украине FlixBus. Фото: FlixBus/Facebook

Польша одна из стран, которую нередко украинцы выбирают для отпусков. Это неудивительно, ведь здесь довольно доступные цены на проживание, рестораны и другие развлечения. Ежедневно из десятков крупных украинских городов отправляются автобусы в польскую столицу Варшаву.

Новини.LIVE расскажут о ценах на билеты в апреле 2026 года из Львова в Варшаву.

Автобус Львов — Варшава

Среднее время в пути между столицами от 9 до 15 часов. Оно напрямую будет зависеть от текущей ситуации на дороге и от очередей на пунктах пропуска.

Цены на билеты стартуют от 1346 гривен, а самый дорогой обойдется вам в 3067 гривен. Средняя стоимость поездки составляет 2300 гривен.

Стоит учесть, что в стоимость билетов входит оплата услуг пользования инфраструктурой автовокзала, которая не указана на сайте.

Билеты на автобус Львов — Варшава.

Автобусные рейсы во Вроцлав также останавливаются в польских городах Люблине, Жешуве и других. Кроме того, некоторые маршруты курсируют сразу в варшавские аэропорты, а потому не нужно тратиться на дополнительный трансфер.

Большинство перевозчиков обустроили автобусы кондиционером, туалетом, Wi-Fi и розетками.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит проезд в общественном транспорте польской Варшавы. Тарифы на проезд в метро зависят от типа билета. Для пенсионеров, студентов и других категорий граждан действуют скидки.

Также Новини.LIVE писали, сколько стоит поездка на автобусе в другие города Польши. В частности, из Украины курсируют рейсы в Краков и Вроцлав. Самый доступный вариант предлагает чешский перевозчик Leo Express, билеты стартуют от 800 гривен.

Польша путешествие автобусы
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации