Проезд в Киеве: тарифы на различные виды транспорта в апреле 2026 года

Сколько придется отдать за проезд в Киеве: тарифы на разный транспорт
В столице действует разветвленная транспортная артерия. Пассажиры могут добираться по городу в метро, на автобусах, трамваях и троллейбусах. На фоне существенного роста топлива в мире общественный транспорт в Киеве остается одним из самых доступных.
Новини.LIVE расскажут, сколько придется выложить за поездку в общественном транспорте в Киеве в апреле 2026 года.
Стоимость проезда в столице
Дешевле всего обойдется поездка в метро, троллейбусе, трамвае, автобусе и фуникулере. За одну поездку без льгот придется отдать 8 гривен.
Без пробок по городу также можно добраться городской электричкой, однако за проезд придется выложить уже 15 гривен.
Как оплатить проезд в общественном транспорте Киева
Чтобы оплатить проезд в наземном транспорте, нужно:
- приложить к валидатору устройство, с которого приобрели цифровую карту;
- дождаться подтверждения оплаты на валидаторе — с цифровой карты спишется поездка.
Если на цифровой карте нет поездок, спишутся 8 грн за проезд с банковской карты.
Чтобы оплатить проезд в метро, нужно:
- выбрать цифровую карту в приложении и нажать "Создать QR-билет";
- отсканировать QR-билет на валидаторе. С цифровой карты спишется поездка.
Если не воспользоваться созданным QR-билетом до полуночи, стоимость поездки вернется на карту.
Как сэкономить на поездках
Сэкономить на проезде по городу можно с помощью транспортной карты. Чем больше пассажир покупает поездок — тем больше получается экономия. В частности, покупая 10 поездок вы сэкономите 3 гривны, а приобретя сразу 50 поездок — экономия составит уже 75 гривен (одна поездка уже будет стоить 6,5 грн).
В Киеве действует более 2000 локаций для пополнения транспортных карт и покупки QR-билетов для проезда в общественном транспорте. В частности, 243 терминала самообслуживания на остановках наземного транспорта и 304 терминала на 52 станциях метрополитена.
Пополнить карту можно в более 1800 терминалов Easy Pay, около 322 Т-киосках и в кассах на 3 станциях метрополитена, а также через приложение Киев Цифровой.
По состоянию на апрель 2026 года стандартная транспортная карта стоит 96 гривен, а ученическая персонифицированная — 120 гривен.
Как сообщали Новини.LIVE, сейчас дороже всего проехаться в маршрутке стоит во Львове и Харькове. В этих городах пассажиры платят за проезд по 25 гривен.
В то же время самые низкие цены на проезд маршруткой в Запорожье, Луцке, Ровно, Хмельницком и Киеве. Одна поезда для жителей и гостей города стоит в среднем от 15 до 18 гривен.
Также Новини.LIVE писали, что киевлянам назвали настоящий тариф на проезд в метро. В частности, по подсчетам КГГА одна поездка в 2026 году должна стоить 64,53 гривны. Цену за проезд могут пересмотреть уже в ближайшее время.
