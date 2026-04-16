Главная Транспорт Сколько придется отдать за проезд в Киеве: тарифы на разный транспорт

Сколько придется отдать за проезд в Киеве: тарифы на разный транспорт

Дата публикации 16 апреля 2026 16:43
Проезд в Киеве: тарифы на различные виды транспорта в апреле 2026 года
Троллейбус доставляет пассажиров в столице. Фото: Новини.LIVE

В столице действует разветвленная транспортная артерия. Пассажиры могут добираться по городу в метро, на автобусах, трамваях и троллейбусах. На фоне существенного роста топлива в мире общественный транспорт в Киеве остается одним из самых доступных.

Новини.LIVE расскажут, сколько придется выложить за поездку в общественном транспорте в Киеве в апреле 2026 года.

Стоимость проезда в столице

Дешевле всего обойдется поездка в метро, троллейбусе, трамвае, автобусе и фуникулере. За одну поездку без льгот придется отдать 8 гривен.

Без пробок по городу также можно добраться городской электричкой, однако за проезд придется выложить уже 15 гривен.

Как оплатить проезд в общественном транспорте Киева

Чтобы оплатить проезд в наземном транспорте, нужно:

  • приложить к валидатору устройство, с которого приобрели цифровую карту;
  • дождаться подтверждения оплаты на валидаторе — с цифровой карты спишется поездка.

Если на цифровой карте нет поездок, спишутся 8 грн за проезд с банковской карты.

Чтобы оплатить проезд в метро, нужно:

  • выбрать цифровую карту в приложении и нажать "Создать QR-билет";
  • отсканировать QR-билет на валидаторе. С цифровой карты спишется поездка.

Если не воспользоваться созданным QR-билетом до полуночи, стоимость поездки вернется на карту.

Как сэкономить на поездках

Сэкономить на проезде по городу можно с помощью транспортной карты. Чем больше пассажир покупает поездок — тем больше получается экономия. В частности, покупая 10 поездок вы сэкономите 3 гривны, а приобретя сразу 50 поездок — экономия составит уже 75 гривен (одна поездка уже будет стоить 6,5 грн).

В Киеве действует более 2000 локаций для пополнения транспортных карт и покупки QR-билетов для проезда в общественном транспорте. В частности, 243 терминала самообслуживания на остановках наземного транспорта и 304 терминала на 52 станциях метрополитена.

Пополнить карту можно в более 1800 терминалов Easy Pay, около 322 Т-киосках и в кассах на 3 станциях метрополитена, а также через приложение Киев Цифровой.

По состоянию на апрель 2026 года стандартная транспортная карта стоит 96 гривен, а ученическая персонифицированная — 120 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, сейчас дороже всего проехаться в маршрутке стоит во Львове и Харькове. В этих городах пассажиры платят за проезд по 25 гривен.

В то же время самые низкие цены на проезд маршруткой в Запорожье, Луцке, Ровно, Хмельницком и Киеве. Одна поезда для жителей и гостей города стоит в среднем от 15 до 18 гривен.

Также Новини.LIVE писали, что киевлянам назвали настоящий тариф на проезд в метро. В частности, по подсчетам КГГА одна поездка в 2026 году должна стоить 64,53 гривны. Цену за проезд могут пересмотреть уже в ближайшее время.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
