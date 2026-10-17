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Головна Транспорт Скільки часу треба закладати для пересадки між авіарейсами

Скільки часу треба закладати для пересадки між авіарейсами

Ua ru
17 жовтня 2026 15:38
Подорож літаком: скільки часу треба закладати для пересадки між авіарейсами
Салон літака Emirates. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Перельоти з пересадками виручають, коли важко придбати квитки на потрібний прямий рейс. Проте така "авантюра" може обійтися додатковими витратами та змусить понервувати, якщо один з авіарейсів запізниться.

Про це пише Travel + Leisure, передає Новини.LIVE.

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Скільки часу треба для пересадки між авіарейсами

Експертка з подорожей Крістіна Беннет розповіла, час між пересадками залежить від того, чи летите ви внутрішнім чи міжнародним рейсом.

Вона порекомендувала закладати одну годину для внутрішніх пересадок і 90 хвилин для міжнародних. Проте експертка зазвичай намагається залишати щонайменше 75 хвилин і дві години залежно від маршруту.

Проте якщо ви постійно нервуєте в поїздках або малодосвідчений мандрівник, обов’язково залиште собі більший запас часу, адже ці часові проміжки дуже стислі.

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Керівник відділу аналітики Джиммі Юн в середньому залишає дві-три години як на внутрішні, так і на міжнародні пересадки. На його думку, подорожі мають приносити задоволення, і краще зайвий раз не стресувати під час мандрівки та бігти через весь аеропорт.

Чоловік попередив, що багато часу може піти лише на те, щоб вийти з літака — особливо якщо ви сидите в задній частині салону.

Так, пасажири бізнес-класу або першого класу зазвичай виходять першими, тоді як ті, хто сидить у задній частині салону економ-класу, можуть ще довго чекати на вихід.

У великому або незнайому аеропорту варто закладати ще додаткову годину.

Джиммі Юн також порадив купувати квитки з пересадкою одним бронюванням. Він пояснив, що в іншому випадку авіакомпанія не несе відповідальності за перебронювання квитка, якщо ви пропустите свою стиковку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Таїланді можуть ввести виїзний збір для всіх пасажирів авіарейсів, який буде обходитись українцям орієнтовно у 1 000 гривень. Його стягуватимуть під придбання авіаквитка. За несплату передбачено штраф у розмірі 2 000 батів.

Також Новини.LIVE писали, American Airlines анонсувала нову послугу, яка дозволяє обирати бажані місця в літаку після завершення бронювання. Пасажири тепер можуть автоматично отримувати бажані місця ще до вильоту. Така функція доступна не пізніше ніж за 24 години до вильоту.

авіарейси літак подорож поради туризм
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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