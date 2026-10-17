Подорож літаком: скільки часу треба закладати для пересадки між авіарейсами

Салон літака Emirates. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Перельоти з пересадками виручають, коли важко придбати квитки на потрібний прямий рейс. Проте така "авантюра" може обійтися додатковими витратами та змусить понервувати, якщо один з авіарейсів запізниться.

Про це пише Travel + Leisure, передає Новини.LIVE.

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Скільки часу треба для пересадки між авіарейсами

Експертка з подорожей Крістіна Беннет розповіла, час між пересадками залежить від того, чи летите ви внутрішнім чи міжнародним рейсом.

Вона порекомендувала закладати одну годину для внутрішніх пересадок і 90 хвилин для міжнародних. Проте експертка зазвичай намагається залишати щонайменше 75 хвилин і дві години залежно від маршруту.

Проте якщо ви постійно нервуєте в поїздках або малодосвідчений мандрівник, обов’язково залиште собі більший запас часу, адже ці часові проміжки дуже стислі.

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Керівник відділу аналітики Джиммі Юн в середньому залишає дві-три години як на внутрішні, так і на міжнародні пересадки. На його думку, подорожі мають приносити задоволення, і краще зайвий раз не стресувати під час мандрівки та бігти через весь аеропорт.

Чоловік попередив, що багато часу може піти лише на те, щоб вийти з літака — особливо якщо ви сидите в задній частині салону.

Так, пасажири бізнес-класу або першого класу зазвичай виходять першими, тоді як ті, хто сидить у задній частині салону економ-класу, можуть ще довго чекати на вихід.

У великому або незнайому аеропорту варто закладати ще додаткову годину.

Джиммі Юн також порадив купувати квитки з пересадкою одним бронюванням. Він пояснив, що в іншому випадку авіакомпанія не несе відповідальності за перебронювання квитка, якщо ви пропустите свою стиковку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Таїланді можуть ввести виїзний збір для всіх пасажирів авіарейсів, який буде обходитись українцям орієнтовно у 1 000 гривень. Його стягуватимуть під придбання авіаквитка. За несплату передбачено штраф у розмірі 2 000 батів.

Також Новини.LIVE писали, American Airlines анонсувала нову послугу, яка дозволяє обирати бажані місця в літаку після завершення бронювання. Пасажири тепер можуть автоматично отримувати бажані місця ще до вильоту. Така функція доступна не пізніше ніж за 24 години до вильоту.