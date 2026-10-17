Путешествие на самолете: сколько времени нужно заложить на пересадку между рейсами

Салон самолета Emirates. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Перелеты с пересадками выручают, когда сложно купить билеты на нужный прямой рейс. Однако такая «авантюра» может обернуться дополнительными расходами и заставить понервничать, если один из рейсов опоздает.

Об этом пишет Travel + Leisure, передает Новини.LIVE.

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Сколько времени нужно на пересадку между рейсами

Эксперт по путешествиям Кристина Беннетт рассказала, что время между пересадками зависит от того, летите ли вы внутренним или международным рейсом.

Она порекомендовала закладывать один час для внутренних пересадок и 90 минут для международных. Однако эксперт обычно старается оставлять не менее 75 минут и двух часов в зависимости от маршрута.

Однако если вы постоянно нервничаете во время поездок или являетесь малоопытным путешественником, обязательно оставьте себе больший запас времени, ведь эти временные промежутки очень сжаты.

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Руководитель отдела аналитики Джимми Юн в среднем оставляет два-три часа как на внутренние, так и на международные пересадки. По его мнению, путешествия должны приносить удовольствие, и лучше лишний раз не нервничать во время поездки и не бежать через весь аэропорт.

Он предупредил, что много времени может уйти только на то, чтобы выйти из самолета — особенно если вы сидите в задней части салона.

Так, пассажиры бизнес-класса или первого класса обычно выходят первыми, тогда как те, кто сидит в задней части салона эконом-класса, могут еще долго ждать выхода.

В большом или незнакомом аэропорту стоит заложить ещё дополнительный час.

Джимми Юн также посоветовал покупать билеты с пересадкой в рамках одного бронирования. Он пояснил, что в противном случае авиакомпания не несет ответственности за перебронирование билета, если вы пропустите свою стыковку.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Таиланде могут ввести выездной сбор для всех пассажиров авиарейсов, который обойдется украинцам примерно в 1 000 гривен. Его будут взимать при покупке авиабилета. За неуплату предусмотрен штраф в размере 2 000 батов.

Также Новини.LIVE писали, что American Airlines анонсировала новую услугу, позволяющую выбирать желаемые места в самолете после завершения бронирования. Пассажиры теперь могут автоматически получать желаемые места еще до вылета. Такая функция доступна не позднее чем за 24 часа до вылета.