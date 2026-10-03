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Головна Транспорт American Airlines додала нову послугу: як вона споростить подорож

American Airlines додала нову послугу: як вона споростить подорож

Ua ru
3 жовтня 2026 12:18
American Airlines додав послугу  AAdvantage: як нею скористатися та які переваги надає
Літак American Airlines. Фото: American Airlines/Facebook

Авіакомпанія American Airlines анонсувала нову послугу для пасажирів. Функція у додатку American дозволяє учасникам програми AAdvantage обирати бажані місця в літаку після завершення бронювання.

Про це пише The Independent, передає Новини.LIVE.

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Нова послуга American Airlines

Мандрівники, які не хочуть сидіти на середньому місці, тепер можуть автоматично отримувати бажані місця ще до вильоту.

Відтепер пасажири American Airlines в додатку можуть вказати, яке місце вони хочуть обрати: біля вікна, біля проходу чи посередині, і якщо таке місце звільниться, програма автоматично його забронює.

Функція відстеження місць доступна не пізніше ніж за 24 години до вильоту. За зміну місця пасажирам не доведеться сплачувати додаткових зборів. Однак авіакомпанія не пересаджуватиме пасажирів на місця бізнес-класу, навіть якщо такі стануть доступними.

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AAdvantage дає змогу компанії відстежувати наявність вільних місць, уподобання пасажирів та відповідність вимогам.

Авіакомпанія виконує понад 6 000 щоденних рейсів до понад 350 міст.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як пілоти відпочивають під час тривалих польотів. Їм дійсно дозволено спати прямо в кабіні під час польоту. Проте при цьому керування літаком не переходить повністю у режим автопілота.

Також Новини.LIVE писали, для чого потрібні крихітні дірочки в ілюмінаторах літаків. Ці отвори насправді не проходять наскрізь через все скло. Ілюмінатори в літаках складаються з трьох шарів акрилу, і отвір проходить лише через середню шибку. 

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Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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