Метро в Києві та Варшаві: тарифи та карта

Ескалатор у столичному метро. Фото: Новини.LIVE

Метрополітен у будь-якому місті одна з найважливіших транспортних артерій. Завдяки його вагонам можна дістатись до потрібної локації без втрати часу у заторах. Проте перед поїздкою не зайвим буде ознайомитись зі схемою підземки, щоб не заблукати.

Новини.LIVE детальніше розкаже про те, як зорієнтуватися у підземці Києва та польської Варшави.

Метрополітен у Києві

Київський метрополітен складається із трьох гілок метро — синьої, зеленої, червоної та нараховує 52 станції.

В розпал війни підземка не працює під час комендантської години, яка триває щодня з 00:00 до 05:00. Метро відкривається щодня о 5:30 ранку, а останній потяг прибуває у депо до 23:00. Середній інтервал руху потягів у годину пік — 2,5-3 хвилини, а в інший час — близько 6-7 хвилин.

Карта метро у Києві. Фото: kyivtime.co.ua

У квітні вартість проїзду в столичному метро складає 8 гривень. Цю суму можна сплатити через термінал банківською карткою, придбати електронний квиток через додаток "Київ Цифровий", чи отримати паперовий в автоматах, які є на кожній станції.

Метрополітен у Варшаві

Варшавський метрополітен складається з двох ліній: лінії 1 (M1) та лінії 2 (M2), які з'єднують ключові райони міста.

Квитки у Варшаві дійсні для всіх видів міського транспорту, включаючи автобуси трамваї та метро. Тарифи на проїзд у метро залежать від типу квитка. Для пенсіонерів, студентів та інших категорій громадян діють знижки.

Карта метро у Варшаві. Фото: wtp.waw.pl

20-хвилинний квиток дає право на необмежену кількість поїздок протягом 20 хвилин з моменту його прокомпостування. Такий квиток вартує 3,40 злотих (приблизно 40 гривень).

Одноразовий пересадковий квиток за 4,4 злотих (приблизно 52 гривні) дає право на необмежену кількість поїздок протягом 75 хвилин з моменту його прокомпостування або на одну поїздку до кінцевої зупинки чи станції на маршруті.

Одноденний проїзний за 15 злотих (приблизно 178 гривень) дає право на необмежену кількість поїздок протягом 24 годин з моменту його прокомпостування.

Квиток треба прокомпостувати на вхідних турнікетах перед виходом на платформу або в компостері, розташованому поруч із ліфтом.

