Видео

Главная Транспорт Схема метро Варшавы и Киева: как работают подземки столиц в апреле

Схема метро Варшавы и Киева: как работают подземки столиц в апреле

Дата публикации 2 мая 2026 07:32
Метро в Киеве и Варшаве: тарифы и карта: тарифы и карта
Эскалатор в столичном метро. Фото: Новини.LIVE

Метрополитен в любом городе одна из важнейших транспортных артерий. Благодаря его вагонам можно добраться до нужной локации без потери времени в пробках. Однако перед поездкой не лишним будет ознакомиться со схемой подземки, чтобы не заблудиться.

Новини.LIVE подробнее расскажет о том, как сориентироваться в подземке Киева и польской Варшавы.

Метрополитен в Киеве

Киевский метрополитен состоит из трех веток метро — синей, зеленой, красной и насчитывает 52 станции.

В разгар войны подземка не работает во время комендантского часа, который длится ежедневно с 00:00 до 05:00. Метро открывается ежедневно в 5:30 утра, а последний поезд прибывает в депо до 23:00. Средний интервал движения поездов в час пик — 2,5-3 минуты, а в остальное время — около 6-7 минут.

Карта метро в Киеве. Фото: kyivtime.co.ua

В апреле стоимость проезда в столичном метро составляет 8 гривен. Эту сумму можно оплатить через терминал банковской карточкой, приобрести электронный билет через приложение "Киев Цифровой", или получить бумажный в автоматах, которые есть на каждой станции.

Метрополитен в Варшаве

Варшавский метрополитен состоит из двух линий: линии 1 (M1) и линии 2 (M2), которые соединяют ключевые районы города.

Билеты в Варшаве действительны для всех видов городского транспорта, включая автобусы трамваи и метро. Тарифы на проезд в метро зависят от типа билета. Для пенсионеров, студентов и других категорий граждан действуют скидки.

Карта метро в Варшаве. Фото: wtp.waw.pl

20-минутный билет дает право на неограниченное количество поездок в течение 20 минут с момента его прокомпостирования. Такой билет стоит 3,40 злотых (примерно 40 гривен).

Одноразовый пересадочный билет за 4,4 злотых (примерно 52 гривны) дает право на неограниченное количество поездок в течение 75 минут с момента его прокомпостирования или на одну поездку до конечной остановки или станции на маршруте.

Однодневный проездной за 15 злотых (примерно 178 гривен) дает право на неограниченное количество поездок в течение 24 часов с момента его прокомпостирования.

Билет надо прокомпостировать на входных турникетах перед выходом на платформу или в компостере, расположенном рядом с лифтом.

Ранее Новини.LIVE писали, о станции метро "Киевская" в Харькове, которая скрывает секретный тоннель.

Мало кто догадывается, но в харьковском метрополитене есть уникальная по своим инженерно-конструкторским особенностям станция с таинственным тоннелем.

Также Новини.LIVE рассказывали, в какой стране мира расположен самый большой метрополитен. Он простирается более чем на 800 километров и насчитывает более 500 станций, которые соединяют густонаселенные районы мегаполиса. Его поезда ежедневно перевозят более 10 миллионов пассажиров.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
