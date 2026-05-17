Схема метро Будапешта: как устроена единственная подземка Венгрии

Схема метро Будапешта: как устроена единственная подземка Венгрии

Дата публикации 17 мая 2026 07:32
Метро в Будапеште: схема и цены на билеты в Будапеште
Метрополитен в Будапеште. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Метрополитен в Будапеште — безопасное, чистое и удобное для туристов. Большинство станций оборудованы эскалаторами, лифтами и четкими указателями на английском языке. Венгерская подземка состоит из 4 линий.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Как не потеряться в метро Будапешта

M1 — желтая линия, культовая желтая линия пролегает между площадью Верешмарти и улицей Мексико и обеспечивает доступ к Оперному театру, Октогону, Площади Героев и Городскому парку.

Красная линия М2 соединяет главные железнодорожные вокзалы "Келети" и "Дели", пролегая через центр города через площадь Лайоша Кошута, район "Астория" и площадь Ференца Деака. Это одна из самых загруженных линий в системе общественного транспорта, которая проходит через Венгерский парламент.

M3 — самая длинная синяя линия метро в Будапеште, которая пролегает от Уйпешта на севере до Кьобанья-Киспешта на юге. Ее станции полностью приспособлены для людей с инвалидностью. Эта линия особенно удобна для проезда к остановке автобуса до аэропорта на станции Кьобанья-Киспешт.

M4 — современная "зеленая" линия с полностью автоматизированными поездами и станциями в футуристическом стиле.

Она соединяет железнодорожный вокзал Келенфельд в Буде с железнодорожным вокзалом Келети в Пеште, обеспечивая быстрое сообщение между двумя частями города.

Схема метро Будапешта. Фото: Wikipedia

График метро Будапешта

В часы пик поезда курсируют каждые 2-4 минуты, обеспечивая эффективное передвижение даже в самые загруженные временные промежутки.

Будапешт предлагает гибкий выбор билетов для пассажиров.

Одноразовые билеты можно приобрести в автоматах на всех станциях, а гостям города, которые остаются дольше, лучше покупать 24-часовые, 72-часовые или недельные проездные билеты. За суточный билет придется отдать 2 500 форинтов (примерно 355 гривен). Он действует на весь общественный транспорт — трамваи, троллейбусы и автобусы.

"Budapest Card" — городской абонемент, дающий право на неограниченное пользование общественным транспортом и скидки на посещение достопримечательностей.

Приобретенные билеты необходимо обязательно прокомпостировать. Держите посадочные талоны под рукой, поскольку контролеры регулярно проверяют пассажиров.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как в столичном метрополитене убирают и моют вагоны. Раз в неделю все вагоны проходят влажную уборку, а в месяц — генеральную. На мытье вагонов несмотря на автоматику тратят не мало воды — около 300 литров на поезд.

Также Новини.LIVE писали об одной из самых красивых станций метрополитена в Европе — "Золотые ворота" в Киеве. Благодаря своим уникальным панно с историческими фигурами и огромным бронзовым люстрам она неоднократно попадала в рейтинг авторитетных изданий мира — BootsnAll, The Daily Telegraph и The Guardian.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
