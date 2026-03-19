Скасування потягу Харків — Київ: в УЗ відповіли, чи треба брати нові квитки

Скасування потягу Харків — Київ: в УЗ відповіли, чи треба брати нові квитки

Дата публікації: 19 березня 2026 19:17
Потяги на столичному вокзалі очікують на пасажирів. Фото: Новини.LIVE

Через постійні атаки Росії на Укрзалізницю, пеервізник був вимушений тимчасово скасував рух популярного потягу Інтерсіті Київ — Харків. Тисячі українців вимушені коригувати свої плани через введення таких обмежень. В компанії пояснили, чи потрібно купувати додаткові квитки пасажирам, які вже придбали квити на скасований маршрут.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на коментарі УЗ "РБК-Україна".

Як дістатися з Харкова до Києва після скасування Інтерсіті

У виданні поцікавились в Укрзалізниці, чи потрібно пасажирам, які після скасування Інтерсіті добиратимуться з Києва до Харкова потягами з пересадками, купувати нові квитки.

Перевізник пояснив, що в тому випадку, якщо пасажир заздалегідь купив квиток до Харкова або звідти до Києва, то його вартість покриває повну дорогу і доплачувати при пересадці нічого не потрібно.

Наразі пасажири вимушені добиратися з Харкова до Києва спочатку потягом Харків — Полтава, а потім поїздом Інтерсіті Полтава — Києва. В УЗ пообіцяли, що курсування Інтерсіті до Харкова буде відновлено до кінця березня. 

Раніше ми розповідали, з якого віку підлітки можуть самостійно мандрувати потягами Укрзалізниці.

Впотяг без дорослих не пускають дітей віком до 14 років.  Неповнолітніх до 14 років мають право супроводжувати не лише батьки, а й повнорідні родичі та довірені особи.

Зокрема, малюки можуть мандрувати з дідусями, бабусями, повнолітніми сестрами та братами. Їм необхідно мати при собі документ, який підтверджує родинні зв'язки.

Також писали, чому багато пенсіонерів не можуть скористатися соціальною ініціативою "3000 кілометрів Україною" від Укрзалізниці. Для отримання такої можливості потрібно активувати "Дія.Підпис" в застосунку Укрзалізниці. Її можуть пройти лише ті пасажири, дані про яких є у Єдиному державному демографічному реєстрі.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
