Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Отмена поезда Харьков — Киев: в УЗ ответили, надо ли брать новые билеты

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 19:17
Поезда на столичном вокзале ожидают пассажиров. Фото: Новини.LIVE

Из-за постоянных атак России на Укрзализныцю, перевозчик был вынужден временно отменил движение популярного поезда Интерсити Киев — Харьков. Тысячи украинцев вынуждены корректировать свои планы из-за введения таких ограничений. В компании объяснили, нужно ли покупать дополнительные билеты пассажирам, которые уже приобрели билеты на отмененный маршрут.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на комментарии УЗ "РБК-Украина".

В издании поинтересовались в Укрзализныце, нужно ли пассажирам, которые после отмены Интерсити будут добираться из Киева в Харьков поездами с пересадками, покупать новые билеты.

Перевозчик пояснил, что в том случае, если пассажир заранее купил билет в Харьков или оттуда в Киев, то его стоимость покрывает полную дорогу и доплачивать при пересадке ничего не нужно.

Сейчас пассажиры вынуждены добираться из Харькова в Киев сначала поездом Харьков — Полтава, а затем поездом Интерсити Полтава — Киев. В УЗ пообещали, что курсирование Интерсити в Харьков будет восстановлено до конца марта.

Ранее мы рассказывали, с какого возраста подростки могут самостоятельно путешествовать поездами Укрзализныци.

В поезд без взрослых не пускают детей в возрасте до 14 лет. Несовершеннолетних до 14 лет имеют право сопровождать не только родители, но и полнородные родственники и доверенные лица.

В частности, малыши могут путешествовать с дедушками, бабушками, совершеннолетними сестрами и братьями. Им необходимо иметь при себе документ, подтверждающий родственные связи.

Также писали, почему многие пенсионеры не могут воспользоваться социальной инициативой "3000 километров по Украине" от Укрзализныци. Для получения такой возможности нужно активировать "Дія.Підпис" в приложении Укрзализныци. Ее могут пройти только те пассажиры, данные о которых есть в Едином государственном демографическом реестре.

Укрзализныця поезда билеты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации