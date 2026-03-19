Отмена поезда Харьков — Киев: в УЗ ответили, надо ли брать новые билеты

Поезда на столичном вокзале ожидают пассажиров. Фото: Новини.LIVE

Из-за постоянных атак России на Укрзализныцю, перевозчик был вынужден временно отменил движение популярного поезда Интерсити Киев — Харьков. Тысячи украинцев вынуждены корректировать свои планы из-за введения таких ограничений. В компании объяснили, нужно ли покупать дополнительные билеты пассажирам, которые уже приобрели билеты на отмененный маршрут.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на комментарии УЗ "РБК-Украина".

В издании поинтересовались в Укрзализныце, нужно ли пассажирам, которые после отмены Интерсити будут добираться из Киева в Харьков поездами с пересадками, покупать новые билеты.

Перевозчик пояснил, что в том случае, если пассажир заранее купил билет в Харьков или оттуда в Киев, то его стоимость покрывает полную дорогу и доплачивать при пересадке ничего не нужно.

Сейчас пассажиры вынуждены добираться из Харькова в Киев сначала поездом Харьков — Полтава, а затем поездом Интерсити Полтава — Киев. В УЗ пообещали, что курсирование Интерсити в Харьков будет восстановлено до конца марта.

Ранее мы рассказывали, с какого возраста подростки могут самостоятельно путешествовать поездами Укрзализныци.

В поезд без взрослых не пускают детей в возрасте до 14 лет. Несовершеннолетних до 14 лет имеют право сопровождать не только родители, но и полнородные родственники и доверенные лица.

В частности, малыши могут путешествовать с дедушками, бабушками, совершеннолетними сестрами и братьями. Им необходимо иметь при себе документ, подтверждающий родственные связи.

Также писали, почему многие пенсионеры не могут воспользоваться социальной инициативой "3000 километров по Украине" от Укрзализныци. Для получения такой возможности нужно активировать "Дія.Підпис" в приложении Укрзализныци. Ее могут пройти только те пассажиры, данные о которых есть в Едином государственном демографическом реестре.