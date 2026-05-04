Siemens будує вагони для SBB: як будуть облаштовані для пасажирів

Швейцарські федеральні залізниці (SBB) та Siemens Mobility підписали рамкову угоду. Вона передбачає поставку понад 200 шестивагонних двоповерхових поїздів Desiro DoSto. Вартість контракту складає приблизно 2,2 млрд євро.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Railway Pro.

Siemens будує вагони для SBB

Зазначається, що із 2031 року 21 поїзд Desiro DoSto буде доставляти пасажирів у Швейцарії, а 95 — у мережі Цюрихської S-Bahn. Після 2031 року буде поставлено ще 84 одиниці.

"Двоповерховий Desiro створено на базі перевіреної платформи Desiro HC, яка продемонструвала високу надійність у щоденному пасажирському сполученні в багатьох країнах", — зазначив гендиректор Siemens Mobility Майкл Петер.

Модель двоповерхових поїздів Desiro DoSto розроблена з урахуванням потреб майбутніх мегаполісів. Вони будуть облаштовані комфортним та просторим салоном із приблизно 540 сидіннями. У порівнянні з попереднім поколінням, нова модель пропонує приблизно на 30% більше місця для стояння та на 10% більше сидінь.

У першому класі встановлять регульовані сидіння, відкидні столики, розетки, а також удосконалені системи інформування пасажирів із більшими екранами.

