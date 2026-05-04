Siemens строит вагоны для SBB: как будут обустроены для пассажиров

Пассажирка путешествует поездами SBB.

Швейцарские федеральные железные дороги (SBB) и Siemens Mobility подписали рамочное соглашение. Оно предусматривает поставку более 200 шестивагонных двухэтажных поездов Desiro DoSto. Стоимость контракта составляет примерно 2,2 млрд евро.

Siemens строит вагоны для SBB

Отмечается, что с 2031 года 21 поезд Desiro DoSto будет доставлять пассажиров в Швейцарии, а 95 — в сети Цюрихской S-Bahn. После 2031 года будет поставлено еще 84 единицы.

"Двухэтажный Desiro создан на базе проверенной платформы Desiro HC, которая продемонстрировала высокую надежность в ежедневном пассажирском сообщении во многих странах", — отметил гендиректор Siemens Mobility Майкл Петер.

Модель двухэтажных поездов Desiro DoSto разработана с учетом потребностей будущих мегаполисов. Они будут оснащены комфортным и просторным салоном с примерно 540 сиденьями. По сравнению с предыдущим поколением, новая модель предлагает примерно на 30% больше места для стояния и на 10% больше сидений.

В первом классе установят регулируемые сиденья, откидные столики, розетки, а также усовершенствованные системы информирования пассажиров с большими экранами.

