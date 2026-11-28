Літак Ryanair. Фото: УНІАН

Популярна бюджетна ірландська авіакомпанія Ryanair пропонує доступні ціни на квитки. Проте той, хто летить лоукостером може потрапити у пастку. Зокрема, без знання певних нюансів пасажири часто змушені платити штрафи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на публікацію користувачки dashassk_ в соцмережі TikTok.

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Що варто знати тим, хто летить Ryanair вперше

Мандрівниця розповіла, що зареєструватися на рейс Ryanair без доплати за місце можна за 72 години до вильоту. Проте варто пам'ятати, що чекін закривається за 2 години до вильоту.

Пасажиру необхідно пройти онлайн-реєстрацію, попередньо завантаживши додаток лоукостера. Після реєстрації у застосунку збережеться посадковий талон, роздруковувати його не потрібно.

"До аеропорту краще приїжджати трохи раніше, за 2-3 години до вильоту. Якщо у вас є зареєстрований багаж, вам потрібно верифікувати свої документи на стійці реєстрації, які тепер закриваються раніше, за 60 хвилин до вильоту", — попередила мандрівниця.

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Туристка розповіла, що зараз в багатьох аеропортах можна діє обмеження щодо рідин — у пляшечці має бути до 100 мл, загальним об'ємом 1000 мл.

Пасажирів можуть попросити на контролі в аеропорту роззутися або показати ладоньки — це все нормально, просто робіть те, що вас просять.

"Після перевірки безпеки ми потрапляємо в зону вильотів. Тут можна погуляти по duty-free, набрати водички в питному фонтанчику або можна піти у lounge-зони", — додала дівчина.

Якщо у вас виліт за межі Шенгену, наприклад ви летите з Польщі на Кіпр, вам ще потрібно буде прийти додатково паспортний контроль.

Для посадки на літак нам потрібно знайти потрібний gate, тобто вихід на посадку. Зазвичай його можна знайти або у застосунку, або на інформаційних табло. Гейт відкривають зазвичай за 30-40 хвилин до вильоту.

Під час посадки вам потрібно буде показати свій паспорт, а також свій посадковий талон. Коли ви заїдете в літак, просто шукаєте своє місце — воно буде вказане в вашому посадковому талоні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що Ryanair може оштрафувати пасажира стягненням у розмірі 55 євро. Пасажирам треба вчасно зареєструватися онлайн. Залежно від того, чи бронював мандрівник місця одразу після купівлі квитків, надається різний час, підтвердити свій політ.

Також ми писали, що восени Ryanair розширив авіабазу в Братиславі ще одним, четвертим літаком B737. Пасажири можуть вигідно літати до Пафосу, Тирани, Турину та Варшави. Квитки вже доступні на сайті та в додатку перевізника. Ціни на рейси стартують від 29,99 євро.