Самолет Ryanair. Фото: УНИАН

Популярная бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair предлагает доступные цены на билеты. Однако те, кто летает лоукостером, могут попасть в ловушку. В частности, не зная определенных нюансов, пассажиры часто вынуждены платить штрафы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию пользовательницы dashassk_ в соцсети TikTok.

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Что стоит знать тем, кто летит Ryanair впервые

Путешественница рассказала, что зарегистрироваться на рейс Ryanair без доплаты за место можно за 72 часа до вылета. Однако стоит помнить, что регистрация закрывается за 2 часа до вылета.

Пассажиру необходимо пройти онлайн-регистрацию, предварительно загрузив приложение лоукостера. После регистрации в приложении сохранится посадочный талон, распечатывать его не нужно.

"В аэропорт лучше приезжать немного раньше, за 2–3 часа до вылета. Если у вас есть зарегистрированный багаж, вам нужно предъявить документы на стойке регистрации, которые теперь закрываются раньше — за 60 минут до вылета", — предупредила путешественница.

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С ручной кладью стоит сразу направляться к стойкам security check.

Путешественница рассказала, что сейчас во многих аэропортах действуют ограничения на жидкости — в бутылочке должно быть не более 100 мл, общим объемом 1000 мл.

Пассажиров могут попросить на контроле в аэропорту раздеться или показать ладони — это все нормально, просто делайте то, о чем вас просят.

"После проверки безопасности мы попадаем в зону вылетов. Здесь можно погулять по duty-free, набрать воды в питьевом фонтанчике или зайти в лаунж-зоны", — добавила девушка.

Если у вас вылет за пределы Шенгенской зоны, например, вы летите из Польши на Кипр, вам ещё нужно будет пройти дополнительный паспортный контроль.

Для посадки на самолет нам нужно найти нужный gate, то есть выход на посадку. Обычно его можно найти либо в приложении, либо на информационных табло. Гейт открывают, как правило, за 30–40 минут до вылета.

Во время посадки вам нужно будет предъявить паспорт, а также посадочный талон. Когда вы войдете в самолет, просто найдите свое место — оно будет указано в вашем посадочном талоне.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что Ryanair может оштрафовать пассажира на сумму 55 евро. Пассажирам необходимо вовремя зарегистрироваться онлайн. В зависимости от того, бронировал ли путешественник места сразу после покупки билетов, предоставляется разное время для подтверждения своего рейса.

Также мы писали, что осенью Ryanair расширил авиабазу в Братиславе ещё одним, четвёртым самолётом B737. Пассажиры могут выгодно летать в Пафос, Тирану, Турин и Варшаву. Билеты уже доступны на сайте и в приложении перевозчика. Цены на рейсы начинаются от 29,99 евро.