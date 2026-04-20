Нові правила Укрзалізниці: що змінилось для пасажирів УЗ, які подорожують у потягах преміум-сегменту

Пасажири стоять в чергах до кас Укрзалізниці у Києві. Фото: Новини.LIVE

Національний перевізник "Укрзалізниця" попередила пасажирів про здорожчання частини посадкових талонів. Компанія продаватиме квитки у вагонах люкс за новими коефіцієнтами. Їх вартість залежатиме від багатьох факторів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Нові правила ціноутворення на квитки УЗ

Вже з 25 квітня Укрзалізниця вводить динамічне ціноутворення ( як у таксі та авіа) у вагонах СВ (люкс) та 1 класу поїздів "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні. При цьому тарифи на квитки 2 класу та у купейні й плацкартні вагони залишаються залишаються без змін, ціни на них держава не переглядала з 2021 року.

Перевізник розповів, що вартість квитків у преміумсегменті буде залежати від чотирьох факторів:

Сезону. Квитки будуть дешевшими лише коли поїзди заповнені лише на 70–80%. В літній період та на свята ціна буде вищою.

Дня тижня. Найдешевше квитки на потяг можна придбати з відправленням у вівторок та середу, а найдорожче посадкові талони обійдуться у п'ятницю та неділю.

Часу, коли купуєш. Найвигідніше буде купувати квитки на потяг заздалегідь. Найдорожче обійдуться квитки за кілька днів та годин до відправлення потяга.

Заповненості потяга. Якщо поїзд буде заповнений на 90–100% — квитки обійдуться дорожче. Якщо перед відправленням залишатимуться вільні місця — ціна знижуватиметься.

В Укрзалізниці підкреслили, що нові правила стосуватимуться менше 10% пасажирів, які подорожують у преміум сегменті, для мандрівки потягами залишаться без змін.

"Динамічне ціноутворення — це світова практика, яка діє не лише серед залізниць світу, а також у операторів таксі, авіаперевезеннях", — пояснив перевізник.

З 18 квітня 2026 року також була проіндексована орієнтовно на 20% вартість квитків на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів.

При цьому тарифи на квитки у 1 та 2 класи "Інтерсіті"та купе) Укрзалізниці, в тому числі і в міжнародних поїздах залишиться незмінною.

