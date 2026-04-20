Нові правила Укрзалізниці: що змінилось для пасажирів УЗ, які подорожують у потягах преміум-сегменту

Що змінилось для пасажирів УЗ, які подорожують у потягах преміум-сегменту
Національний перевізник "Укрзалізниця" попередила пасажирів про здорожчання частини посадкових талонів. Компанія продаватиме квитки у вагонах люкс за новими коефіцієнтами. Їх вартість залежатиме від багатьох факторів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
Нові правила ціноутворення на квитки УЗ
Вже з 25 квітня Укрзалізниця вводить динамічне ціноутворення ( як у таксі та авіа) у вагонах СВ (люкс) та 1 класу поїздів "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні. При цьому тарифи на квитки 2 класу та у купейні й плацкартні вагони залишаються залишаються без змін, ціни на них держава не переглядала з 2021 року.
Перевізник розповів, що вартість квитків у преміумсегменті буде залежати від чотирьох факторів:
- Сезону. Квитки будуть дешевшими лише коли поїзди заповнені лише на 70–80%. В літній період та на свята ціна буде вищою.
- Дня тижня. Найдешевше квитки на потяг можна придбати з відправленням у вівторок та середу, а найдорожче посадкові талони обійдуться у п'ятницю та неділю.
- Часу, коли купуєш. Найвигідніше буде купувати квитки на потяг заздалегідь. Найдорожче обійдуться квитки за кілька днів та годин до відправлення потяга.
- Заповненості потяга. Якщо поїзд буде заповнений на 90–100% — квитки обійдуться дорожче. Якщо перед відправленням залишатимуться вільні місця — ціна знижуватиметься.
В Укрзалізниці підкреслили, що нові правила стосуватимуться менше 10% пасажирів, які подорожують у преміум сегменті, для мандрівки потягами залишаться без змін.
"Динамічне ціноутворення — це світова практика, яка діє не лише серед залізниць світу, а також у операторів таксі, авіаперевезеннях", — пояснив перевізник.
З 18 квітня 2026 року також була проіндексована орієнтовно на 20% вартість квитків на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів.
При цьому тарифи на квитки у 1 та 2 класи "Інтерсіті"та купе) Укрзалізниці, в тому числі і в міжнародних поїздах залишиться незмінною.
