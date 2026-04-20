Новые правила Укрзализныци: что изменилось для пассажиров УЗ, путешествующих в поездах премиум-сегмента

Пассажиры стоят в очередях к кассам Укрзализныци в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Национальный перевозчик "Укрзализныця" предупредила пассажиров о подорожании части посадочных талонов. Компания будет продавать билеты в вагонах люкс по новым коэффициентам. Их стоимость будет зависеть от многих факторов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

Новые правила ценообразования на билеты УЗ

Уже с 25 апреля Укрзализныця вводит динамическое ценообразование (как в такси и авиа) в вагонах СВ (люкс) и 1 класса поездов "Интерсити" во внутреннем сообщении. При этом тарифы на билеты 2 класса и в купейные и плацкартные вагоны остаются остаются без изменений, цены на них государство не пересматривало с 2021 года.

Перевозчик рассказал, что стоимость билетов в премиум-сегменте будет зависеть от четырех факторов:

Сезона. Билеты будут дешевле только когда поезда заполнены только на 70-80%. В летний период и на праздники цена будет выше.

Дня недели. Дешевле всего билеты на поезд можно приобрести с отправлением во вторник и среду, а дороже всего посадочные талоны обойдутся в пятницу и воскресенье.

Времени, когда покупаешь. Выгоднее всего будет покупать билеты на поезд заранее. Дороже всего обойдутся билеты за несколько дней и часов до отправления поезда.

Заполненности поезда. Если поезд будет заполнен на 90-100% — билеты обойдутся дороже. Если перед отправлением будут оставаться свободные места — цена будет снижаться.

В Укрзализныце подчеркнули, что новые правила будут касаться менее 10% пассажиров, путешествующих в премиум сегменте, для путешествия поездами останутся без изменений.

"Динамическое ценообразование — это мировая практика, которая действует не только среди железных дорог мира, а также у операторов такси, авиаперевозках", — пояснил перевозчик.

С 18 апреля 2026 года также была проиндексирована ориентировочно на 20% стоимость билетов на проезд в вагонах СВ (люкс) международных поездов.

При этом тарифы на билеты в 1 и 2 классы "Интерсити" и купе) Укрзализныци, в том числе и в международных поездах останется неизменной.

Ранее Новини.LIVE писали, как можно экономить на билетах Укрзализныци. Опытная путешественница раскрыла, как не переплачивать не только в поездах Интерсити, но и на международных направлениях. На них иногда можно сэкономить до 500 гривен.

Также Новини.LIVE писали, почему на международных рейсах Укрзализныци нельзя купить билеты на животное онлайн в приложении перевозчика. В УЗ объяснили, что в таком случае покупать билеты на четвероногого будет необходимо уже в международной билетной кассе.