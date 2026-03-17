Что теряют пассажиры в самолетах - 10 странных находок

Люди ждут рейс в аэропорту. Фото: Pexels

Большие очереди, толкотня, проверки багажа и документов — авиаперелеты способны вывести из равновесия даже самых опытных путешественников. Конечно в такой обстановке пассажиры часто теряют иногда даже самые дорогие для себя вещи. В США центр Unclaimed Baggage Center в Скоттсборо, штат Алабама, сортирует и продаёт утерянные вещи с 1970 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

Странные находки в аэропортах и самолетах

Unclaimed Baggage Center подготовил список 10 самых интересных находок в самолетах и аэропортах за прошлый год. Первое место занял робот, который, как считается, использовался в промышленной автоматизации. Еще в одном чемодане сортировщики также нашли бионический протез колена.

В список также вошли:

индивидуальный комплект зубных протезов, инкрустированных бриллиантами и изготовленных из 10-каратного золота инвестиционного класса стоимостью в тысячи долларов;

комплект позолоченных клюшек для гольфа;

кусок метеорита;

самурайские мечи;

костюм пчеловода;

музыкальный духовой инструмент аборигенов Австралии.

Отчет со странными прошлогодними находками также предоставила компания Found Report. В соответствующий список вошли:

чучело оленя;

кошелек в форме лягушки;

штык армии США времен Первой мировой войны;

фальшивый скелет;

чемодан с крысиным ядом;

тибетская чаша;

украшенная драгоценностями куртка Dolce & Gabbana, изготовленная на заказ.

Как чемоданы попадают в Unclaimed Baggage Center

Прежде чем чемодан попадет в Unclaimed Baggage Center, авиакомпании хранят утерянный багаж в течение трех месяцев, пытаясь вернуть его законному владельцу — только после этого его продают. В магазине Unclaimed Baggage Center также есть невостребованные грузы, а также багаж с автобусов, поездов и грузовиков.

Многие найденные вещи непригодны для перепродажи и могут быть переданы на благотворительность или переработаны.

