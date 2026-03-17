Что теряют пассажиры в самолетах: 10 странных находок

Что теряют пассажиры в самолетах: 10 странных находок

Дата публикации 17 марта 2026 14:42
Что теряют пассажиры в самолетах - 10 странных находок
Люди ждут рейс в аэропорту. Фото: Pexels

Большие очереди, толкотня, проверки багажа и документов — авиаперелеты способны вывести из равновесия даже самых опытных путешественников. Конечно в такой обстановке пассажиры часто теряют иногда даже самые дорогие для себя вещи. В США центр Unclaimed Baggage Center в Скоттсборо, штат Алабама, сортирует и продаёт утерянные вещи с 1970 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

Странные находки в аэропортах и самолетах

Unclaimed Baggage Center подготовил список 10 самых интересных находок в самолетах и аэропортах за прошлый год. Первое место занял робот, который, как считается, использовался в промышленной автоматизации. Еще в одном чемодане сортировщики также нашли бионический протез колена.

В список также вошли:

  • индивидуальный комплект зубных протезов, инкрустированных бриллиантами и изготовленных из 10-каратного золота инвестиционного класса стоимостью в тысячи долларов;
  • комплект позолоченных клюшек для гольфа;
  • кусок метеорита;
  • самурайские мечи;
  • костюм пчеловода;
  • музыкальный духовой инструмент аборигенов Австралии.

Отчет со странными прошлогодними находками также предоставила компания Found Report. В соответствующий список вошли:

  • чучело оленя;
  • кошелек в форме лягушки;
  • штык армии США времен Первой мировой войны;
  • фальшивый скелет;
  • чемодан с крысиным ядом;
  • тибетская чаша;
  • украшенная драгоценностями куртка Dolce & Gabbana, изготовленная на заказ.

Как чемоданы попадают в Unclaimed Baggage Center

Прежде чем чемодан попадет в Unclaimed Baggage Center, авиакомпании хранят утерянный багаж в течение трех месяцев, пытаясь вернуть его законному владельцу — только после этого его продают. В магазине Unclaimed Baggage Center также есть невостребованные грузы, а также багаж с автобусов, поездов и грузовиков.

Многие найденные вещи непригодны для перепродажи и могут быть переданы на благотворительность или переработаны.

Ранее пилот объяснил, почему пассажирам на борту самолета рекомендуют включать на смартфоне "авиарежим". Дело в том, что излучения радиоволн способны создавать помехи для наушников, которые используют пилоты и мешают управлять воздушным судном.

Также писали, павербанки с какой емкостью пассажирам разрешается брать с собой на борт самолета. В большинстве случаев у путешественников вряд ли возникнуть проблемы с павербанками емкостью до 100 Вт-ч (примерно до 27 000 мА-ч при 3,7 В), а вот для устройств емкостью от 100 до 160 Вт-ч — часто требуется согласование с авиаперевозчиком.

авиарейсы аэропорты путешествие вещи туризм
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
