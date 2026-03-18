Что известно о станции метро в Харькове, которая скрывает секретный тоннель

Фото: instagram.com/kh_metro

Одной из визитных карточек Харькова является метрополитен. Хотя он в разы меньше киевского, его ветки охватывают многие районы города и упрощают дорогу на работу тысячам горожан. Кроме того, его стены прячут во время атак России.

О том, какая из станций метро в Харькове скрывает "секретный" тоннель, расскажут Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Секреты харьковского метро

Станция метро "Киевская" была открыта 11 августа 1984 года. Она относится к колонным станциям мелкого заложения (ее глубина составляет около 10 метров) и расположена на синей, Салтовской линии метрополитена.

Станция "Киевская" соединяет промышленные районы города с центром. Она была названа в честь Киева не просто так — в советские времена такие названия символизировали братство республик и подчеркивали единство украинских городов. Кроме того, станция имеет дизайн в украинском стиле.

Станция построена в стиле модернизма 1980-х годов. Ее главной визитной карточкой является длинная платформа (104 метра). Ее стены украшены серым и бежевым мрамором, а пол — темным гранитом. "Киевская" также украшена декоративными панелями с мотивами украинской вышивки. В прошлом году станция была модернизирована. Так, на "Киевской" обновили освещение и системы вентиляции.

Мало кто знает, что станция имеет "секретный" скрытый тоннель. Однако его не строили на случай ядерного удара или войны — он имеет техническое значение. Тоннель является служебным — в нем тестируют новые вагоны поездов.

Также писали об одной из самых красивых станций метрополитена в Европе — "Золотые ворота" в Киеве. Благодаря своим уникальным панно с историческими фигурами и огромным бронзовым люстрам она неоднократно попадала в рейтинг авторитетных изданий мира — BootsnAll, The Daily Telegraph и The Guardian.

Частые вопросы

Как работает метро в Харькове в марте?

В разгар войны метрополитен работает ежедневно с 5:30 до 21:30. В будни поезда курсируют каждые 15 минут (после 20:00 время ожидания поезда возрастает до 20-25 минут), в выходные и праздники — каждые 20-25 минут.

Однако метрополитен круглосуточно открывает двери в случае воздушной тревоги. В случае опасности украинцы имеют возможность заночевать в вестибюле или на станции.

Сколько стоит проезд в метро Харькова?

С начала войны проезд в метро Харькова бесплатный. До начала полномасштабного вторжения России его стоимость составляла так же, как сейчас в киевском метрополитене — 8 гривен.