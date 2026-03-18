Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Что известно о станции метро в Харькове, которая скрывает секретный тоннель

Что известно о станции метро в Харькове, которая скрывает секретный тоннель

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 07:32
Ваоги поезда в харьковском метрополитене. Фото: instagram.com/kh_metro

Одной из визитных карточек Харькова является метрополитен. Хотя он в разы меньше киевского, его ветки охватывают многие районы города и упрощают дорогу на работу тысячам горожан. Кроме того, его стены прячут во время атак России.

О том, какая из станций метро в Харькове скрывает "секретный" тоннель, расскажут Новини.LIVE.

Реклама
Секреты харьковского метро

Станция метро "Киевская" была открыта 11 августа 1984 года. Она относится к колонным станциям мелкого заложения (ее глубина составляет около 10 метров) и расположена на синей, Салтовской линии метрополитена.

Станция "Киевская" соединяет промышленные районы города с центром. Она была названа в честь Киева не просто так — в советские времена такие названия символизировали братство республик и подчеркивали единство украинских городов. Кроме того, станция имеет дизайн в украинском стиле.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станция построена в стиле модернизма 1980-х годов. Ее главной визитной карточкой является длинная платформа (104 метра). Ее стены украшены серым и бежевым мрамором, а пол — темным гранитом. "Киевская" также украшена декоративными панелями с мотивами украинской вышивки. В прошлом году станция была модернизирована. Так, на "Киевской" обновили освещение и системы вентиляции.

Мало кто знает, что станция имеет "секретный" скрытый тоннель. Однако его не строили на случай ядерного удара или войны — он имеет техническое значение. Тоннель является служебным — в нем тестируют новые вагоны поездов.

Частые вопросы

Как работает метро в Харькове в марте?

В разгар войны метрополитен работает ежедневно с 5:30 до 21:30. В будни поезда курсируют каждые 15 минут (после 20:00 время ожидания поезда возрастает до 20-25 минут), в выходные и праздники — каждые 20-25 минут.

Однако метрополитен круглосуточно открывает двери в случае воздушной тревоги. В случае опасности украинцы имеют возможность заночевать в вестибюле или на станции.

Сколько стоит проезд в метро Харькова?

С начала войны проезд в метро Харькова бесплатный. До начала полномасштабного вторжения России его стоимость составляла так же, как сейчас в киевском метрополитене — 8 гривен.

метро поезда станции метро
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации