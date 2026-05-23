Полет в самолете: топ-10 худших привычек пассажиров, которые раздражают

Пассажиры спешат на свой рейс.

Во время полета легко раздражаться на других пассажиров — вы вместе с ними на несколько часов оказываетесь в замкнутом пространстве. Аналитики выяснили, что больше всего раздражает пассажиров авиакомпаний. В частности, из-за одного из таких действий авиаперевозчики штрафуют путешественников.

Что раздражает пассажиров в аэропорту и самолете

Компания по продаже туристического страхования Tiger.co.uk опросила 1 000 туристов. Путешественники ответили, что их больше всего раздражает во время полета, и оказалось, что главным предметом нареканий стало нарушение правил этикета.

Откидывание спинок кресел было признано пассажирами наиболее раздражающим поведением: 14 % опрошенных назвали его главным источником раздражения. Второе место в списке самых больших раздражений заняло поведение пассажиров, которые встают до того, как погаснет знак "Пристегнуть ремни".

Это не только раздражает других пассажиров, но и в некоторых авиакомпаниях может привести к штрафу. В прошлом году турецкое управление гражданской авиации объявило, что пассажиры, которые начинают занимать места у прохода до того, как сядет самолет, будут оштрафованы на 62 евро.

Такое поведение не только раздражает других пассажиров, но и может быть опасным. Резкое движение во время приземления или неожиданное торможение, когда самолет находится на взлетно-посадочной полосе, может привести к травмам.

Еще 11% пассажиров раздражает, когда люди, подойдя к паспортному контролю или пункту безопасности, начинают перерывать свои сумки в поисках документов.

10 самых раздражающих привычек пассажиров:

откидывание спинки сиденья — 14%; вставание с места до выключения сигнала о пристегнутых ремнях безопасности — 12%; неподготовленность к прохождению контроля безопасности или паспортного контроля — 11%; использование гаджетов без наушников — 9%; вставание с места в своем ряду до открытия дверей самолета — 9%; ожидание в очереди на посадку до объявления рейса — 8%; Повторное открывание и закрывание багажных полок во время полета — 7%; аплодирование во время приземления самолета — 6%; просьба об обмене местами — 6%; разговоры во время демонстрации правил безопасности — 6%.

