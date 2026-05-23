Главная Транспорт Что больше всего раздражает в самолете: худшие привычки пассажиров

Что больше всего раздражает в самолете: худшие привычки пассажиров

Дата публикации 23 мая 2026 10:13
Полет в самолете: топ-10 худших привычек пассажиров, которые раздражают
Пассажиры спешат на свой рейс. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Во время полета легко раздражаться на других пассажиров — вы вместе с ними на несколько часов оказываетесь в замкнутом пространстве. Аналитики выяснили, что больше всего раздражает пассажиров авиакомпаний. В частности, из-за одного из таких действий авиаперевозчики штрафуют путешественников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Что раздражает пассажиров в аэропорту и самолете

Компания по продаже туристического страхования Tiger.co.uk опросила 1 000 туристов. Путешественники ответили, что их больше всего раздражает во время полета, и оказалось, что главным предметом нареканий стало нарушение правил этикета.

Откидывание спинок кресел было признано пассажирами наиболее раздражающим поведением: 14 % опрошенных назвали его главным источником раздражения. Второе место в списке самых больших раздражений заняло поведение пассажиров, которые встают до того, как погаснет знак "Пристегнуть ремни".

Это не только раздражает других пассажиров, но и в некоторых авиакомпаниях может привести к штрафу. В прошлом году турецкое управление гражданской авиации объявило, что пассажиры, которые начинают занимать места у прохода до того, как сядет самолет, будут оштрафованы на 62 евро.

Такое поведение не только раздражает других пассажиров, но и может быть опасным. Резкое движение во время приземления или неожиданное торможение, когда самолет находится на взлетно-посадочной полосе, может привести к травмам.

Еще 11% пассажиров раздражает, когда люди, подойдя к паспортному контролю или пункту безопасности, начинают перерывать свои сумки в поисках документов.

10 самых раздражающих привычек пассажиров:

  1. откидывание спинки сиденья — 14%;
  2. вставание с места до выключения сигнала о пристегнутых ремнях безопасности — 12%;
  3. неподготовленность к прохождению контроля безопасности или паспортного контроля — 11%;
  4. использование гаджетов без наушников — 9%;
  5. вставание с места в своем ряду до открытия дверей самолета — 9%;
  6. ожидание в очереди на посадку до объявления рейса — 8%;
  7. Повторное открывание и закрывание багажных полок во время полета — 7%;
  8. аплодирование во время приземления самолета — 6%;
  9. просьба об обмене местами — 6%;
  10. разговоры во время демонстрации правил безопасности — 6%.

Ранее Новини.LIVE писали, какие авиакомпании дают возможность летать в долг. Такое предложение может быть выгодным, если заранее бронировать билеты. Туристы имеют возможность оплачивать полеты частями.

Также Новини.LIVE рассказывали, как не стоять долго в очереди в аэропорту, если надо забрать свой багаж. Дело в том, что чаще всего багаж загружают в самолет незадолго до вылета, а значит, вероятность того, что его загрузят первым, зависит от времени регистрации. Однако иногда решающим фактором при загрузке чемоданов является их вес.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
