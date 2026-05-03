Головна Транспорт Ще одна популярна авіакомпанія скасовує рейси через дефіцит пального

Ще одна популярна авіакомпанія скасовує рейси через дефіцит пального

Дата публікації: 3 травня 2026 09:24
Air India скасовує десятки міжнародних рейтингів: що відомо
Пасажири займають свої місця в літаку. Фото: Новини.LIVE

Одна з провідних авіакомпаній Індії Air India через різке зростання цін на авіаційне паливо та обмеження повітряного простору скоротила кількість рейсів. Заборонені для польотів зони змусили авіакомпанію обирати довші маршрути до багатьох міжнародних пунктів призначення. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Air India скорочує розклад

За оцінками, група компаній Air India станом на 31 березня 2026 року зазнала збитків на суму понад 220 млрд рупій (2,3 млн доларів).

У зв’язку з цим у червні та липні Air India скоротить кількість рейсів до Європи, Північної Америки, Австралії та Сінгапуру. Гендиректор Air India Кемпбелл Вілсон розповів, що багато міжнародних рейсів авіакомпанії стали збитковими і продовження діяльності лише погіршить ситуацію.

Він додав, що ситуація залишається "надзвичайно складною" і у авіакомпанії "немає іншого вибору", як суттєво скоротити розклад на червень і липень.

Air India вже підвищили ціни на авіаквитки та запровадила паливний збір, проте здорожчання негативно позначилося на попиті. 

В компанії пояснили, що авіаційне паливо зазвичай становить 30–40 % витрат. Однак через стрибок цін, пов’язаний із конфліктом між США та Іраном, витрати на авіаційне паливо нині помітно зросли до 55–60 % від загальних операційних витрат.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
