Еще одна популярная авиакомпания отменяет рейсы из-за дефицита топлива

Дата публикации 3 мая 2026 09:24
Air India отменяет десятки международных рейтингов: что известно
Пассажиры занимают свои места в самолете. Фото: Новини.LIVE

Одна из ведущих авиакомпаний Индии Air India из-за резкого роста цен на авиационное топливо и ограничения воздушного пространства сократила количество рейсов. Запрещенные для полетов зоны заставили авиакомпанию выбирать более длинные маршруты ко многим международным пунктам назначения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Air India сокращает расписание

По оценкам, группа компаний Air India по состоянию на 31 марта 2026 года понесла убытки на сумму более 220 млрд рупий (2,3 млн долларов).

В связи с этим в июне и июле Air India сократит количество рейсов в Европу, Северную Америку, Австралию и Сингапур. Гендиректор Air India Кэмпбелл Уилсон рассказал, что многие международные рейсы авиакомпании стали убыточными и продолжение деятельности только ухудшит ситуацию.

Он добавил, что ситуация остается "чрезвычайно сложной" и у авиакомпании "нет другого выбора", как существенно сократить расписание на июнь и июль.

Air India уже повысила цены на авиабилеты и ввела топливный сбор, однако подорожание негативно сказалось на спросе.

В компании объяснили, что авиационное топливо обычно составляет 30-40 % расходов. Однако из-за скачка цен, связанного с конфликтом между США и Ираном, расходы на авиационное топливо сейчас заметно выросли до 55-60 % от общих операционных расходов.

Ранее Новини.LIVE писали, какие авиакомпании дают возможность летать в долг. Такое предложение может быть выгодным, если заранее бронировать билеты. Туристы имеют возможность оплачивать полеты частями.

Также Новини.LIVE рассказывали, что авиакомпания Collins Aerospace нашла способ, как сделать последний ряд более привлекательным для путешественников. Авиаперевозчик обустроит самолеты "SkyNook" — полузакрытым уголком с перегородкой. Там появится дополнительное место, которое можно будет использовать как столик, поставить туда люльку или переноску для домашних животных.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
