Air India отменяет десятки международных рейтингов: что известно

Одна из ведущих авиакомпаний Индии Air India из-за резкого роста цен на авиационное топливо и ограничения воздушного пространства сократила количество рейсов. Запрещенные для полетов зоны заставили авиакомпанию выбирать более длинные маршруты ко многим международным пунктам назначения.

По оценкам, группа компаний Air India по состоянию на 31 марта 2026 года понесла убытки на сумму более 220 млрд рупий (2,3 млн долларов).

В связи с этим в июне и июле Air India сократит количество рейсов в Европу, Северную Америку, Австралию и Сингапур. Гендиректор Air India Кэмпбелл Уилсон рассказал, что многие международные рейсы авиакомпании стали убыточными и продолжение деятельности только ухудшит ситуацию.

Он добавил, что ситуация остается "чрезвычайно сложной" и у авиакомпании "нет другого выбора", как существенно сократить расписание на июнь и июль.

Air India уже повысила цены на авиабилеты и ввела топливный сбор, однако подорожание негативно сказалось на спросе.

В компании объяснили, что авиационное топливо обычно составляет 30-40 % расходов. Однако из-за скачка цен, связанного с конфликтом между США и Ираном, расходы на авиационное топливо сейчас заметно выросли до 55-60 % от общих операционных расходов.

