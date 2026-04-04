Путешествие с собаками: какая еще авиакомпания пустит на борт самолета с любимцем

Самолет ITA Airways доставляет пассажиров. Фото: lufthansagroup.com

Популярная авиакомпания сделала шаг на встречу к pet-friendly путешествиям. Итальянская компания ITA Airways позволит пассажирам путешествовать вместе со своими собаками.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на The Mirror UK.

ITA позволит брать в самолет собак

Компания с лета 2026 года позволит путешествовать на отдельных внутренних рейсах с собакам весом до 30 кг. Это изменение стало возможным после того, как в прошлом году Итальянское управление гражданской авиации (ENAC) обновило свои правила, что позволило итальянским авиакомпаниям впускать в салон самолетов собак больших размеров.

Авиакомпания еще не объявила точных деталей и цен. Однако вероятно, владельцу придется приобрести для своего любимца дополнительное кресло.

Также вероятно, что для пассажиров с собаками будут отведены отдельные места в самолете, количество которых будет ограничено.

Владельцы четвероногих должны иметь при себе паспорт животного, действующий в ЕС или ветеринарный сертификат. На борт самолета также обязательно взять шлейку, чтобы удерживать собак во время взлета, посадки и в зоне турбулентности.

Есть высокая вероятность, что компания запретит брать в самолет собак и кошек брахицефальных пород (Ред.-животные с укороченной, "плоской" мордочкой), таких как бульдоги, мопсы, боксеры и вислоухие шотландцы и британцы. Запрет связан с проблемами с дыханием, характерные для короткомордых домашних животных.

